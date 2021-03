Decimomannu(CA): studenti dell’Istituto “Mattei” per i Diritti Umani

Si parla di Diritti Umani tra gli studenti dell’Istituto “Mattei” di Decimomannu.

Prima dell’ingresso in classe di docenti e studenti, distribuiti dai volontari di Uniti per i Diritti Umani centinaia di libretti contenenti i 30 articoli della Dichiarazione Universale.

In una società sempre più cosmopolita, multiculturale e multirazziale la necessità di divulgare i valori della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani è di primaria importanza.

All’indomani della fine della seconda guerra mondiale, lungimiranti e saggi legislatori, dalle culture ed interessi diversi, hanno dotato l’umanità della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, quella che sarebbe dovuta essere la guida per tutti gli Stati per evitare che si potessero ripetere nuovamente simili catastrofi umanitarie.

Ancora oggi quella stessa Carta è ritenuta da tutti la strada maestra per creare una società più giusta e solidale.

Per quanto se ne parli in molti contesti e nonostante lo sforzo delle Nazioni Unite nel promuoverli, a distanza di 72 anni dalla loro promulgazione quei 30 articoli della Dichiarazione sono ancora disattesi e per lo più sconosciuti dalla maggior parte delle persone. È difficile rispettare una norma se non la si conosce, da qui la necessità di divulgarli e farla conoscere.

I volontari di Uniti per i Diritti Umani e della Chiesa di Scientology sono costantemente impegnati affinché le diverse culture ed etnie siano il più possibile integrate nella società che li ospita. Perché questo accada è necessario che i valori dei Diritti Umani siano ben presenti nelle menti e soprattutto nei comportamenti di tutti.

“I Diritti Umani devono essere resi una realtà e non un sogno idealistico”

Era il monito del filosofo e umanitario L. Ron Hubbard, che invitava ad impegnarsi affinché tutti possano vedere rispettati i propri diritti e possano riconoscerli agli altri.

Nella mattinata di martedì 9 marzo, prima dell’ingresso in classe centinaia di studenti e i docenti dell’Istituto Tecnico “E. Mattei” di Decimomannu hanno ricevuto gratuitamente dai volontari di Uniti per i Diritti Umani e della Chiesa di Scientology, i libretti contenenti tutti mi 30 articoli della Dichiarazione Universale. Questa settimana le iniziative dei volontari si estenderanno anche a Oristano dove verranno distribuiti gli stessi libretti nelle strade e nei negozi del centro.

Info: www.unitiperidirittiumani.it