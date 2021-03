Decimomannu: Campagna Regionale Screening SARDI E SICURI  27/ 28 marzo 2021 

I test saranno effettuati gratuitamente a tutte e tutti coloro che vorranno, compresi i bambini e le bambine di età uguale o superiore ai dieci anni, presso i locali del PALASPORT “Rita D’Urbano” di Decimomanu sito in Via Eleonora d’Arborea.

Per poter operare in maniera più ordinata, evitare assembramenti e rispettare le prescrizioni anti COVID si è provveduto a ripartire la popolazione decimese in gruppi di affluenza.

Nel corso della prossima settimana sarà recapitata presso ogni famiglia decimese una lettera con le indicazioni da seguire per l’adesione alla campagna screening.

Nell’invitarVi a partecipare e ricordando che con la nostra partecipazione la Comunità decimese dara’ ancora una volta il proprio contributo per una Sardegna COVID 19 FREE, Vi ringrazio per la consueta collaborazione.