Covid: 21.315 nuovi casi e 264 decessi nelle ultime 24 ore

Attualmente i positivi sono 531.266 (+11.205), 503.666 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 24.158 di cui 3.082 in Terapia Intensiva. I dimessi/guariti sono 2.589.731 con un incremento di 9.835 unità nelle ultime 24 ore.