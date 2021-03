Covid-19: continuano le campagne di prevenzione di Scientology

Il vaccino e la prevenzione sono le strategie che le autorità politiche e sanitarie di tutti gli Stati stanno adottando per vincere la guerra contro il Covid. Non c’è dubbio che da questa pandemia non se ne uscirà vincitori se non tutti assieme e grazie al contributo di tutti. Ogni Stato sta attuando le proprie politiche di prevenzione e a sostegno ai propri cittadini, ma non potrà cantare vittoria finché tutti gli altri Stati non possano dichiarare altrettanto.

In un mondo interdipendente come quello in cui stiamo vivendo, l’uno è legato all’altro e le decisioni prese da una parte del pianeta possono influenzare positivamente o negativamente su chi vive dall’altra parte dell’emisfero.

Ognuno di noi può e deve fare la propria parte con comportamenti responsabili e di buonsenso per tutelare sé stesso e chi ci sta vicino.

Le iniziative di Scientology

Per dare un contributo in questa direzione la Chiesa Internazionale di Scientology, appena il virus stava prendendo il sopravento e in contemporanea in tutto il mondo, ha istituito una campagna di prevenzione informando centinaia di milioni di cittadini, su come prevenire la diffusione dei virus e come mantenere se stessi e gli altri in buona salute. Decine di milioni di libretti contenenti precise e pratiche istruzioni su come igienizzare gli ambienti, come indossare mascherine e guanti, quali precauzioni prendere in caso di contagio e altri consigli utili per arginare la diffusione dei virus, sono stati stampati e tradotti in 21 lingue diverse e distribuiti in tutte le nazioni.

In linea con le parole del fondatore L. Ron Hubbard che diceva: “un’oncia di prevenzione vale una tonnellata di cura“, a distanza di oltre un anno dall’inizio della pandemia, i Ministri Volontari della Chiesa di Scientology della Sardegna, unica regione d’Italia in zona bianca, intendono proseguire quella campagna di prevenzione per rafforzare il risultato ottenuto nella nostra regione. Lo hanno fatto nella giornata di lunedì 15 marzo distribuendo centinaia di libretti informativi nei negozi di Olbia e Nuoro e coinvolgendo decine di esercenti nella divulgazione tra i loro clienti.

Informazioni e i materiali si possono scaricare gratuitamente sulla campagna di prevenzione sul sito: www.scientology.it/staibene