Countdown per i #60annisecondagiovinezza

La campagna tesseramenti del Moto Club Città di Tempio, si avvia verso le sue battute finali, con risultati eccellenti, ad oggi sono 51 i tesserati di cui 24 i licenziati.

Tutti i piloti del club sono impegnati nell’attività agonistica; il Campionato Motocross, articolato in sette prove, è iniziato lo scorso 28 marzo ad Alghero.

La gara ha visto Alessandro Gala chiudere con un 3° assoluto nella classe 125 e il piccolo Antonio Fiori 2°sul podio nella classe 65.

Sfortunata la prestazione di Gian Mario Asole nella categoria MX1, fermato da una caduta dopo una splendida prima manche.

C’è attesa per la 3° tappa del Campionato Motocoss in calendario il prossimo 9 maggio sul rinato circuito tempiese. Gli enduristi del club saranno impegnati l’11 Aprile a Aglientu (SS) con la prima gara del Campionato Enduro articolato in sette tappe.

Il Crossodromo Sergio Bruschi ospiterà la gara del 9 maggio, dopo il primo intervento programmato dall’Amministrazione Comunale Tempiese.

“Tutti gli interventi che l’amministrazione comunale sta portando avanti sui vari impianti sportivi, sono volti a renderli i più adatti per poter svolgere le attività sportive, ma anche per permettere la realizzazione di eventi che possano attrarre flussi turistici sportivi in città” dice l’Assessore allo sport Elisabeth Vargiu, “Il crossodromo, lo è ancor più di altre strutture, soprattutto in questo momento. Siamo molto ansiosi di vedere presto diversi eventi e manifestazioni di carattere nazionale e internazionale dare lustro alla nostra città”.

In occasione dei 60 anni del club, il direttivo presieduto da Carlo Fadda ha stilato il calendario #60annisecondagiovinezza, che oltre alla gara di campionato fissata per il 9 maggio, vede anche la programmazione di un colorato Raduno di Vespa, organizzato dall’Associazione Vespa club di Olbia, in calendario per il 2 maggio prossimo: il raduno regionale “Io sto con te in Vespa” avrà partenza da Olbia, tappa a Sant’Antonio e arrivo a Tempio Pausania.

Per il 10 Ottobre è in programma la Motocavalcata Regionale FMI “ Limbara Country”, con partenza dal Crossodromo Sergio Bruschi, escursione sul Monte Limbara e arrivo in Piazza XXV Aprile a Tempio Pausania.

Il 4 e 5 dicembre sarà il Teatro del Carmine di Tempio Pausania, ad ospitare la cerimonia per i #60annisecondagiovinezza del club.

L’evento nazionale organizzato con il supporto della FMI, prevede la presenza dei Talenti Azzurri che, con la propria testimonianza, sapranno incoraggiare gli atleti alle prese con una fra le stagioni più difficili della storia dello sport.

Preparativi in corso anche per il Meeting sportivo e turistico che in quell’occasione coinvolgerà il centro storico della città gallurese.

Emozionato il presidente Carlo Fadda: “Si tratta di un momento molto importante per la storia del nostro club,“ dice Carlo Fadda, “ma anche di un anniversario saliente per tutta la comunità . Ho festeggiato con entusiasmo i primi 50 anni del nostro club, sono pronto per applaudire ai 60 e mi preparo per i 75!”

In occasione dell’atteso compleanno, è nato il sito www.motoclubcittaditempio.it finestra ufficiale sulle attività passate e future del sodalizio tempiese.

Il sito realizzato da Creative.net, racconta molto del passato del club e dei volti che hanno dato vita all’attività sportiva.

Dalle fotografie in bianco e nero agli scatti dinamici dei campioni di oggi, il sito raccoglie tutti i dati utili non solo per conoscere le diverse attività, ma anche le prossime iniziative. Attivo e presente sui social, Il Moto Club Città di Tempio, risponde immediatamente alle mille richieste di appassionati e sportivi, in questo momento lontani dalle iniziative di aggregazione sportiva a causa del Covid.

La vice Presidente del sodalizio Silvana Cossu, in accordo con il direttivo, coordina le attività organizzative del #60annisecondagiovinezza e le dinamiche della comunicazione del club che, dopo essersi dotato di Ufficio Stampa e Speaker, ora collabora attivamente con Radio Internazionale Costa Smeralda per la costante promozione delle proprie attività.