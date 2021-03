Cos’è un portafoglio modello – definizione

Imparare a investire i propri risparmi oggi è ancora più semplice, grazie a vari prodotti disponibili in rete. Tra gli strumenti più interessanti oggi vogliamo parlare del portafoglio modello, si tratta di un’ottima opportunità per chi intende iniziare a investire, scegliendo anche tra opportunità di speculazione senza rischi, o comunque all’interno di un panorama a rischio ridotto.

Cos’è un portafoglio modello

Un portafoglio modello bilanciato non è altro che una proposta di investimento che contiene diversi suggerimenti, riuniti all’interno di un unico “pacchetto”, se così lo vogliamo chiamare. In pratica chi non sa come cominciare le proprie speculazioni, ma si trova con la possibilità di investire, non ha la necessità di mettersi a studiare tra le tante possibilità disponibili al giorno d’oggi.

Gli sarà infatti sufficiente scegliere un portafoglio modello, tra quelli messi a disposizione da varie piattaforme di investimento. All’atto pratico si tratta di approfittare dei suggerimenti di una società di consulenza o di una piattaforma di investimento. Del resto, un tempo faceva così, quasi chiunque scegliesse una qualche forma di investimento; solo che in passato era obbligatorio rivolgersi a una banca, o a una società di investimento, che ci avrebbe consigliato un consulente in carne e ossa.

Scegliere il portafoglio modello più adatto

Le piattaforme di speculazione propongono diverse tipologie di portafoglio investimento, in modo da andare incontro alle esigenze dei vari investitori. Per questo motivo solitamente è comunque necessario scegliere uno tra i portafogli suggeriti, o anche più di uno. Fermo restando che è il singolo investitore a dover prediligere l’uno o l’altro prodotto.

Ad esempio sono presenti solitamente anche dei portafogli che contengono fondi ESG, oppure prodotti che si focalizzano su specifici mercati. Il cliente può decidere di avviare un portafoglio modello tra quelli disponibili, per poi attivare anche altre tipologie di speculazioni, da scegliere in autonomia o affidandosi ai diversi strumenti di consulenza oggi disponibili.

Come attivare un conto per gli investimenti

Come abbiamo detto oggi non è necessario andare in banca o presso una società di investimenti per cominciare le proprie speculazioni. Il metodo più pratico consiste infatti nell’approfittare delle piattaforme disponibili online.

Il cliente non deve fare altro che scegliere la piattaforma che gli dà maggiore fiducia, o che gli sembra più interessante, per attivare direttamente un conto. Il contratto si fa direttamente online, approfittando del servizio di firma elettronica. Nell’arco di brevissimo tempo si può subito cominciare ad investire, effettuando un bonifico sul nuovo conto o utilizzando una carta di credito.

Le diverse proposte

Oltre ai portafogli modello, le piattaforme di investimento propongono anche diverse tipologie di fondo comune, insieme a programmi a lungo termine per gli investimenti. Un esempio particolarmente apprezzato dagli italiani è il PAC: Piano di Accumulo del Capitale. In pratica consiste nell’attivare un versamento periodico, da utilizzare per un portafoglio modello, per un singolo fondo o per uno tra i prodotti finanziari di maggiore interesse. Mensilmente la medesima cifra sarà versata nel modo richiesto dall’investitore, in modo da ottenere nel tempo un capitale sempre più consistente.