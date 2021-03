Coronavirus: 26.062 nuovi casi e 317 decessi nelle ultime 24 ore.

ROMA (ITALPRESS) – Sono 26.062 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 26.824) a fronte di 372.944 tamponi effettuati su un totale di 44.349.338 da inizio emergenza.

E’ quanto riporta il bollettino del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità. Nelle ultime 24 ore sono stati 317 i decessi, per un totale di 101.881 vittime da inizio pandemia. Con quelli di oggi diventano 3.201.838 i casi totali di Covid in Italia.

Attualmente i positivi sono 520.061 (+10.744), 492.926 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 24.153 di cui 2.982 in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 2.579.896 con un incremento di 13.467 unità nelle ultime 24 ore.

La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (5.809), seguita dall’Emilia-Romagna (2.950), Campania (2.940), Veneto (2.682) e Lazio (2.159).