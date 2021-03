Coronavirus: 23.832 nuovi casi e 401 decessi nelle ultime 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Sono 23.832 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 25.735) a fronte di 354.480 tamponi effettuati su un totale di 46.613.817 da inizio emergenza.

E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero della Salute – Istituto Superiore di Sanità di oggi. Nelle ultime 24 ore sono stati 401 i decessi (ieri 386), per un totale di vittime da inizio pandemia 104.642. Con quelli di oggi diventano 3.356.331 i casi totali di Covid in Italia.

Attualmente i positivi sono 565.453 (+ 8.914), 535.005 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 27.061 di cui 3.387 in Terapia Intensiva. I dimessi/guariti sono 2.686.23 con un incremento di 14.598 unità nelle ultime 24 ore.