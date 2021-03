Consiglio Comunale Tortolì, resoconto seduta del 17 marzo 2021

Consiglio Comunale Tortolì: oltre due ore di dibattito nell’ultima riunione consiliare del 17 marzo 2021 tenutosi in videoconferenza durante il quale sono stati affrontati cinque punti all’ordine del giorno richiesti dalla Minoranza.

La seduta ha avuto inizio con la discussione sullo stato di attuazione del Piano Urbanistico Comunale, approvato nel marzo del 2019. Il Sindaco Massimo Cannas ha dato chiarimenti sul tema, il Puc è in fase di applicazione presso l’ufficio urbanistica ed edilizia del Comune.

È stato oggetto di 15 consigli comunali dove sono state approvate altrettante delibere con varianti migliorative per le attività̀. Tra il 2019/2020 sono stati rilasciati circa 900 atti amministrativi urbanistici di diversa natura. Sei i piani attuativi urbanistici in lavorazione da parte dell’ufficio pianificazione: tre nelle zone C (edificabile) e tre nelle zone F (Turistiche).

advertisement

Il Consiglio ha proseguito i lavori sul tema valorizzazione ambiente e Forestas. L’Assessore all’Ambiente Walter Cattari ha fatto un breve excursus della situazione sottolineando che il Comune collabora da oltre 10 anni con Forestas; è presente, infatti, un presidio estivo ubicato nel parco La Sughereta che porta avanti vari progetti sul territorio per la valorizzazione del territorio e di antincendio. Su questo tema è stata presentata una mozione dal consigliere di Minoranza Marcello Ladu, la quale è stata accolta favorevolmente dagli amministratori e votata all’unanimità.

Gran parte dei punti in oggetto ricalcavano, infatti, attività già svolte o in esecuzione da parte della Maggioranza, come documentato dalla delibera di consiglio comunale N. 57 del 27 aprile 2020.

L’iter per l’istituzione di un presidio permanente Forestas ha avuto inizio dal 2019, da allora si sono susseguiti vari incontri e interlocuzioni con i soggetti interessati. Il Comune ha inoltre presentato un progetto per l’istituzione del presidio permanente Forestas e la concessione di 130 ettari per la cura, sorveglianza, manutenzione e valorizzazione di alcune aree.

Sono stati dati chiarimenti anche sullo screening di massa anticovid su base volontaria ai cittadini. L’Assessora alle Politiche Sociali Emanuela Laconca ha sintetizzato le varie attività̀ anticovid effettuate fin dal mese di settembre con controlli mirati e contestuali all’emergenza: durante la stagione autunnale è stata sottoposta a tampone circa il 40% della comunità̀ (Scuole, Comune, alcuni comparti lavorativi) dove si erano presentate situazioni a rischio.

Nel mese di dicembre sono stati effettuati circa 500 tamponi alla popolazione scolastica dell’istituto comprensivo I e II. Nel mese di gennaio con la campagna Sardi e Sicuri sono stati testati oltre 10.400 mila cittadini. A febbraio oltre 1550 tamponi negli istituti scolastici superiori. Nel mese di marzo si è partiti con le vaccinazioni agli ultraottantenni.

Si è discusso anche in merito alle problematiche del quartiere Is Tanas, l’Assessore ai Lavori Pubblici Carlo Marcia ha dato chiarimenti sugli interventi fatti: asfalti in via del Bracciante e nuova illuminazione con 13 punti luce, interventi in via Dessì, via Angioi, urbanizzazione case Area e su quelli previsti. Si è discusso su altre problematiche sulle quali intervenire che riguardano strade bianche o con scarsa illuminazione.

L’Assessore Cattari ha dato chiarimenti sulla mancanza del trasporto pubblico in questo quartiere e su altri nuovi e periferici che attualmente non sono coperti, così come alcune spiagge. L’estensione del servizio è prevista con il potenziamento delle linee dal nuovo piano di trasporto urbano in lavorazione presso gli uffici che verrà̀ presentato a breve in consiglio comunale.

Sono stati dati inoltre chiarimenti sull’utilizzo dei reliquati del patrimonio comunale che costeggiano il rettilineo di via Monsignor Virgilio.