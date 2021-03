Consiglio Comunale di Valledoria Convocato per giovedì 25 marzo 2021 alle ore 16.00. La seduta sarà trasmessa in diretta streaming.

IL SINDACO

RENDE NOTO

che presso LA CASA COMUNALE avrà luogo la seduta del

Consiglio Comunale

in sessione ordinaria per il giorno di Giovedì 25/03/2021 alle ore 16:00 per deliberare sull’ordine del giorno pubblicato all’albo pretorio e qui di seguito riportato:

1 APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE 2 DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DEI GETTONI DI PRESENZA DA CORRISPONDERE AI CONSIGLIERI COMUNALI 3 APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL PERIODO 2021 (ART. 3, COMMA 55, LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244). 4 APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI – ALLEGATO AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 5 ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF – ANNO 2021. DETERMINAZIONE ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE 6 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE VALORI VENALI IN COMUNE COMMERCIO DELLE AREE FABBRICABILI PER L’ANNO 2021 7 NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2021 8 TARI (TASSA RIFIUTI) – APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L’ANNO 2021 9 IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L’APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2021 10 APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) SEMPLIFICATO 2021-2023. (ART. 170, COMMA 6, D.LGS. 267/2000) 11 BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 – APPROVAZIONE. 12 COMODATO D’USO GRATUITO ALL’AGENZIA LAORE SARDEGNA DELL’UNITA’ IMMOBILIARE EX SCUOLA ELEMENTARE SITA A LA CIACCIA IN VIA PIGAFETTA UTILIZZATA A SPORTELLO UNICO TERRITORIALE . – AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO . 13 MODIFICA ED INTEGRAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VALLEDORIA 14 APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL RICONOSCIMENTO E LA DISCIPLINA DELLE COLONIE FELINE NEL TERRITORIO DI VALLEDORIA 15 MODIFICA ED INTEGRAZIONE CONVENZIONE GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – APPROVAZIONE

In osservanza delle norme di legge e delle misure straordinarie di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da covid-19 non è consentita la presenza di pubblico presso la sede comunale durante lo svolgimento della seduta e la stessa verrà trasmessa in diretta streaming sul sito istituzionale dell’ente.

Dal Palazzo Comunale, lì 19/03/2021

IL SINDACO

f.toMarco Muretti

