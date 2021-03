Congo, Buschini in visita alla famiglia Iacovacci

“Questa mattina, accompagnato dal capo di gabinetto della presidenza del Consiglio regionale, Roberto Pollari e dal consigliere regionale del Lazio, Salvatore La Penna, ho portato la mia vicinanza e quella di tutta la comunita’ del Lazio alla famiglia Iacovacci. Un incontro molto intenso.

Non vogliamo ne’ potremo mai dimenticare il sacrificio di Vittorio, strappato ai suoi affetti, alla sua terra, da una violenza cieca, morto tragicamente da servitore dello Stato”. E’ quanto ha affermato il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini, dopo la visita di oggi a Sonnino, in provincia di Latina, alla famiglia di Vittorio Iacovacci, il carabiniere ucciso lunedi’ 22 febbraio scorso, insieme all’ambasciatore Luca Attanasio e all’autista Mustapha Milambo, nella Repubblica democratica del Congo.

“Vicinanza all’Arma dei Carabinieri per il prezioso lavoro di ogni giorno. Vittorio ha pagato con la vita il suo impegno per la pace e la fratellanza tra i popoli. Ci aspettiamo che venga fatta al piu’ presto piena luce su quanto realmente accaduto in quell’ultimo viaggio sulla strada di Goma. Per dare dignita’ e giustizia – ha concluso – a chi ha perso il bene piu’ prezioso”.

(ITALPRESS).