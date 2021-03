Condogreen sceglie La Scala come advisor legale

La Scala è stato scelto come advisor legale da Condogreen – general contractor indipendente attivo nel settore edilizio interessato dal “Superbonus 110%” e dalle altre agevolazioni al comparto, nonché dalla intermediazione del relativo credito d’imposta – per tutte le attività relative alla contrattualistica con la clientela, alla consulenza e alla gestione stragiudiziale e giudiziale delle questioni inerenti i singoli rapporti e cantieri.

Condogreen, che opera coordinando una filiera integrata, sarà assistita da un team di La Scala dedicato e guidato da Pierluigi Giammaria, responsabile della practice di Diritto Pubblico dell’Economia.

Oltre a La Scala, saranno partner di Condogreen anche EY (già Ernst and Young), per gli aspetti fiscali e di rilascio visti di conformità , e Cattolica Assicurazioni per gli aspetti relativi all’emissione delle polizze assicurative.

Pierluigi Giammaria ha al riguardo dichiarato: “la nostra collaborazione con Condogreen è un ennesimo passo dello Studio nel presidio di un’area di interesse sempre crescente per gli imprenditori italiani: quella dell’economia che ha a che fare con l’ intervento e la regolazione pubblica. È un trend importante e ricco di problematiche giuridiche e operative: la nostra offerta al riguardo sarà accurata e articolata“.

Davide Pracchi, A.D. di Condogreen, ha dichiarato: ” La mission di Condogreen è di rendere tutto il paese Compliant con gli obiettivi del Green Deal del Nextgen europeo. Contiamo molto sull’appoggio dello Studio La Scala in virtù della grande attitudine al problem solving“.

La Scala

Fondato nel 1991, La Scala offre ai propri clienti, da oltre venticinque anni, una gamma completa e integrata di servizi legali. Tra i primi studi legali nel contenzioso bancario e fallimentare, è oggi leader riconosciuto nei servizi di recupero crediti giudiziale. E’ inoltre attivo nei servizi professionali dedicati alle imprese, nonché nel diritto civile e di famiglia.

Dopo la sede principale di Milano, nel corso degli anni sono state aperte le altre sedi di Roma, Torino, Bologna, Vicenza, Padova, Ancona e una seconda sede a Milano.

Oggi La Scala comprende 214 professionisti e uno staff di 101 persone, e assiste stabilmente tutti i principali gruppi bancari italiani, numerose imprese industriali e commerciali, importanti istituzioni finanziarie. All’inizio del 2018 La Scala si è trasformato in Società tra Avvocati per azioni.

Nell’estate del 2018, La Scala è stata la prima Società tra Avvocati a siglare un’alleanza strategica con un partner industriale per la creazione di La Scala Cerved Società tra Avvocati. All’inizio del 2020, con Nctm Studio Legale e Unicredit ha costituito UniQLegal, primo studio legale partecipato da una Banca e da un altro primario studio legale.

Dal 2000 pubblica IUSLETTER che, nata come rivista bimestrale, nel 2012 è diventata un vero e proprio portale web di informazione giuridica, quotidianamente aggiornato.