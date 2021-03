Commis di sala: chi è e cosa fa

Tra le figure professionali nell’ambito della ristorazione rientra anche il cosiddetto Commis di sala. Nei prossimi paragrafi scopriremo che tipologia di mestiere svolge. Conosceremo inoltre il percorso da intraprendere nel caso in cui si voglia abbracciare un simile lavoro.

Chi è il Commis di sala

Il Commis di sala è una figura particolare che svolge una moltitudine di compiti diversi. In genere assumere le vesti di Commis di sala è uno dei primi passi da compiere per poter accumulare esperienza all’interno del settore della ristorazione per poi procedere successivamente con la carriera. Soprattutto nelle fasi iniziali si tratta quindi di un lavoro abbastanza precario, con remunerazioni non molto alte. Non a caso spesso il ruolo del Commis di sala viene occupato da stagisti o tirocinanti provenienti dai vari istituti

alberghieri

A prescindere da questo, occorre dare la giusta rilevanza alla figura del Commis di sala. Siamo infatti di fronte a un ruolo chiave che assicura il corretto funzionamento di un ristorante o di una sala di hotel.

advertisement

Di cosa si occupa il Commis di sala

Come abbiamo anticipato, il Commis di sala svolge un’ampia serie di mansioni. Tra i suoi primi compiti è possibile annoverare la preparazione dei tavoli oltre all’organizzazione di tutti i vari elementi della sala. L’allestimento viene in genere effettuato a partire dagli ordini legati al tipo di servizio che si dovrà svolgere all’interno della sala.

Tra i suoi compiti, questa figura può occuparsi anche del servizio al tavolo, assumendo quindi le vesti di vero e proprio cameriere. Altre mansioni di cui si occupa regolarmente questa figura professionale sono:

le operazioni di pulizia dei tavoli ;

; le operazione di pulizia delle attrezzature usate in cucina o durante il servizio;

il servizio di accoglienza dei clienti , in particolare quando il personale preposto è assente o impegnato altrove;

, in particolare quando il personale preposto è assente o impegnato altrove; la gestione del bar per la prima colazione;

la gestione del buffet ;

; il servizio in camera.

Il Commis di sala svolge inoltre diverse mansioni di emergenza nei casi in cui determinati ruoli si trovino scoperti per una qualsiasi ragione.

Se ne deduce che questa figura debba essere poliedrica e dotata di diverse competenze tanto di carattere pratico quanto di tipo caratteriale. Il Commis di sala deve ad esempio possedere specifiche competenze da barista. Deve essere inoltre una persona molto affidabile. In caso di necessità tra i suoi compiti può difatti rientrare anche la gestione della cassa, un compito certamente delicato.

Come diventare Commis di sala: il percorso formativo

Il primo passo per intraprendere un simile mestiere consiste nel frequentare una scuola alberghiera, ottenendo il relativo diploma. Dopo aver ottenuto il diploma può essere utile prendere delle specializzazioni, approfondendo possibilmente anche una o più lingue straniere.

In genere il percorso lavorativo vero e proprio ha inizio con esperienze in piccoli ristoranti per poi passare, una volta acquisita esperienza, ai ristoranti di lusso.

Un gran numero di aspiranti Commis di sala sceglie deliberatamente di intraprendere un percorso di formazione all’estero. Il passo serve per acquisire esperienza, approfondendo nel contempo le conoscenze linguistiche utili per svolgere il mestiere.

Quanto si guadagna con questo lavoro

Lo stipendio medio di un Commis di sala si aggira sui 1.050 euro netti al mese, per un totale di circa 18.000 euro lordi all’anno. Nei periodi di tirocinio, la retribuzione può partire da uno stipendio minimo di 650 euro netti al mese.

Lo stipendio può anche superare i 1.450 euro netti al mese fino a giungere a una retribuzione massima di circa 2.500 euro mensili.

La cifra varia ovviamente non solo in base all’esperienza acquisita, ma anche seconda del luogo in cui si svolge la professione.