Commento del sindaco Cannas su conclusione indagini relative all’aggressione avvenuta ai danni di un cittadino tortoliese

“Ringraziamo la Magistratura inquirente e l’Arma dei Carabinieri per aver fatto chiarezza sull’aggressione avvenuta qualche tempo fa a danno di un nostro concittadino.

Un episodio che aveva turbato la comunità, estranea a questi fatti. È stato dimostrato ancora una volta che lo Stato è sempre presente e che non esistono alternative alle regole della civile convivenza.

Dobbiamo però essere tutti più incisivi nel costruire e mantenere il dialogo all’interno delle nostre comunità. Lo sforzo maggiore deve avvenire verso le fasce dei giovani e dei giovanissimi.

In un periodo particolarmente complesso come quello che stiamo attraversando, è ancora più necessario costruire un confronto costruttivo. E chi amministra è chiamato a impegnarsi maggiormente per dare risposte alla comunità, in ambito lavorativo, sociale e culturale”.

Il Sindaco Massimo Cannas