Come capire se puoi creare un franchising

Sono tanti gli imprenditori che vogliono vedere il proprio Brand in franchising in giro per il mondo, ma possono farlo tutti?

Il franchising è una modalità di espansione veloce e semplice perché a pagare l’investimento e a gestire il punto vendita sarà l’affiliato, ovvero il franchisee, e non l’imprenditore proprietario del Brand, ovvero il franchisor.

In questo modo lo sviluppo può davvero avvenire in modo repentino.

Ma attenzione, non tutte le attività possono creare un franchising (sono disponibili tutte le informazioni su come creare un franchising su Reting).

Per poter fare un’espansione vincente, infatti, bisogna avere un’azienda di successo.

Come riconoscere un’azienda di successo: le 2 caratteristiche più importanti

Un’azienda di successo ha all’interno del proprio modello di business due caratteristiche fondamentali, senza le quali non è possibile fare franchising:

La marginalità: Cosa accade quando un affiliato non genera la marginalità di cui ha bisogno? Facile, rescinde il contratto di franchising. Questo non solo rappresenta una perdita economica per la casa madre, ma anche una comunicazione molto negativa agli altri franchisee e ai clienti.

Un franchisee che vede chiudere un punto come il suo, infatti, comincerà a preoccuparsi sulla reale fattibilità del progetto franchising, mentre, un cliente che vede chiudere un punto vendita comincerà a distaccarsi da quel brand.

Per questo motivo se un’azienda non ha la marginalità giusta fin dall’inizio, non può pensare di creare un franchising perchè rischia di rovinare davvero tutto ciò che aveva costruito finora a livello di valore del Brand.

La standardizzazione: Se la gestione del punto vendita non segue linee guida precise ma soltanto le scelte del titolare, cosa succede quando a gestire il punto sarà un affiliato? Facile, non otterrà gli stessi risultati.

Per assicurare a tutti gli affiliati gli stessi risultati della casa madre, bisogna far si che ogni punto, in qualunque città, lavori allo stesso modo. Per fare ciò si standardizzano i processi interni dell’azienda, in modo tale da renderli trasferibili agli affiliati e soprattutto replicabili!

A livello tecnico questi sono i due punti più importanti, ma ce n’è sicuramente un terzo che non ha nulla a che vedere con la tecnica.

Il vero acceleratore del franchising

Esiste una caratteristica importantissima per creare una rete in franchising, e non si trova all’interno dell’azienda: è la volontà!

Lo sviluppo franchising è un lavoro lungo e impegnativo che porta l’imprenditore ad uscire completamente dalla sua zona di comfort.

Deve infatti creare un’azienda replicabile senza problemi, perché il suo ultimo pensiero è poter dare in mano a degli affiliati, ovvero delle persone, un format che non funziona.

Per questo motivo la volontà è l’elemento più importante, perchè senza di essa il progetto andrebbe a rilento, non sarebbe entusiasmante e automaticamente non troverà mai persone che vorranno affiliarsi.

C’è da dire inoltre che senza una vera voglia di creare qualcosa che possa cambiare la vita a molte persone, l’imprenditore non è spinto a investire e quindi si accontenta di lavori fatti “a metà”, un pò approssimativi.

E lo sviluppo franchising fatto con l’ideale della ricerca su dove poter risparmiare rappresenta un’enorme perdita di tempo, perchè nessun affiliato decide per un lavoro approssimativo!

In poche parole per capire se puoi creare o no una rete franchising devi analizzare se sei a disposizione di questi tre punti: