CNDDU. Minuto di silenzio per le vittime del Covid-19

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, in occasione della Giornata nazionale in ricordo delle vittime del Covid che si commemora il 18 marzo, giorno del 2020, in cui il numero dei morti a causa del Covid-19 ebbe il picco più elevato raggiungendo quota 2.978 aderisce all’iniziativa invitando il personale docente con le proprie classi virtuali e non ad osservare un un minuto di silenzio e apponendo una coccarda di lutto sui siti e sulle aule digitali.

Inoltre si suggerisce di diffondere ulteriormente le pratiche appropriate di contenimento virale e sollecitare le scolaresche di ciascun ordine e grado a esprimere le proprie riflessioni / emozioni circa quanto è avvenuto nel nostro paese e nel mondo. Condividere il proprio stato emotivo con i compagni e i docenti costituirà motivo di ulteriore crescita e vicinanza, anche laddove le lezioni procedano in DaD.

Il sostegno reciproco e la fiducia in un domani migliore devono alimentare le azioni di tutta la comunità educativa in attesa della “rinascita”.

advertisement

Il CNDDU invita i colleghi a segnalare le iniziative e gli elaborati realizzati dai propri studenti in tale occasione (email: coordinamentodirittiumani@gmail.com); daremo visibilità sui nostri canali social a quanto pervenuto. L’hashtag è #unabbracciovirtuoso.