Ciusa denuncia le scelte operate dall’Ats che starebbe chiamando all’hub vaccini i dipendenti dell’assessorato alla sanità. Il capogruppo del m5s Michele Ciusa parla di “ennesimo schiaffo ai sardi”.

“Lunedì prossimo, il personale amministrativo dell’assessorato regionale alla Sanità riceverà il vaccino anticovid. Con buona pace dei sardi anziani o affetti da gravi patologie che, invece, dovranno attendere ancora e chissà per quanto tempo! Quanto ho denunciato appena tre giorni fa sta emergendo ancora oggi: ci sono categorie di lavoratori che esclusivamente in virtù della propria forza contrattuale stanno scavalcando la fila e ottenendo le vaccinazioni prima di che ne ha più diritto come le persone anziane e quelle fragili, o gli insegnanti che ritorneranno a fare lezione in presenza”.

Questo l’attacco del capogruppo del m5s Michele Ciusa, che aggiunge: “Dopo la bacchettata del Presidente Draghi, da qualche giorno la campagna vaccinale sarda sta accelerando, ma se non si ha certezza che le ulteriori dosi utilizzate vengano somministrate alle categorie più a rischio si vanificherà presto il lavoro portato avanti”.

“Continuiamo pertanto a chiedere la massima trasparenza e regole chiare affinché si dia priorità alle persone più esposte e in ordine d’età. Perché, oltre le dichiarazioni rassicuranti del Presidente Solinas, sappiamo bene che la campagna vaccinale sta procedendo in ordine sparso e del tutto illogico”.

“Sia che si tratti di dosi di vaccino Pfizer o AstraZeneca non accettiamo che si vaccinino dipendenti amministrativi quarantenni. E questo al posto di persone di età più avanzata. Costoro magari svolgono professioni a contatto con il pubblico e ne avrebbero in ogni caso diritto quanto i dipendenti regionali. Pretendiamo chiarezza e rispetto delle priorità reali, non di quelle create ad hoc per i più “forti””.