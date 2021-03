Carbonia. Centro vaccinazioni presso palestr palestra Istituto Deledda-Pascoli di Via Balilla

a. CONDIVISIONE DELLA SCELTA

La scelta dei locali della palestra dell’Istituto Deledda Pascoli quale sede della campagna vaccinale anti COVID 19 prevista per la Fase II è frutto di una scelta subito condivisa con la Dirigente Scolastica dell’Istituto, con nota 1 marzo prot. 10017 in cui vi era l’espressa richiesta di condividerne il contenuto anche con il personale scolastico, le famiglie e gli studenti. Si era inoltre convocata la scorsa settimana negli uffici del Sindaco una rappresentanza dei genitori e degli insegnanti per meglio chiarire tale scelta.

b. CRITERI DELLA SCELTA

Tale scelta condivisa è il risultato di una selezione che ha riguardato oltre 10 immobili di proprietà e non del Comune di Carbonia quali: Sala Auditorium della Grande Miniera, Sala Convegni Sotacarbo, Palazzetto delle Cernitrici indisponibile per lavori in corso, Palestra Rosmarino CQ2, Palestra Istituto Don Milani, Oratorio Beata Vergine Rosmarino, Palestra Pallone di Via Roma, Palestra Pallone di via della Vittoria, Ex Scuola elementare di vico La Marmora e Palazzetto di Bacu Abis, Ex Centro Maestranze Piazza Repubblica e Stabile Provincia Sud Sardegna Via Fertilia, Scuola di Via Umbria e poi ex Centro Enap di via Mazzini.

La scelta è ricaduta sulla palestra dell’Istituto Deledda Pascoli, perché è l’unica che risponde ai criteri dettati dall’ATS ossia:

– Scelta dell’immobile all’interno di un comune capofila del Distretto Sanitario;

– Centralità dell’immobile rispetto all’area cittadina;

– Superficie di circa 1000 mq;

– Immobile dotato di entrate e uscite di sicurezza;

– Servizi igienici;

– Ampio parcheggio;

– Spazio rilevato in area fortemente urbanizzata al fine di evitare flussi di mobilità massivi verso aree periferiche.

La Campagna vaccinale è oggi obiettivo di interesse e di valore superiore rispetto a tutti gli altri.

La palestra sottratta alla Scuola per le ultime 10 settimane di lezione dell’anno scolastico, non comporta l’impossibilità di seguire le lezioni di educazione fisica che col bel tempo primaverile possono svolgersi all’aperto (come anche consigliabile in tempi di pandemia per la maggior sicurezza di alunni e insegnanti) nell’ampio cortile antistante la Scuola o nella Pista di Atletica di Via Balilla, raggiungibile col solo attraversamento della strada.

Vi chiediamo pertanto il rispetto delle decisioni prese e la massima collaborazione al fine di proseguire con successo le operazioni di vaccinazione della popolazione cittadina fondamentali per la ripresa di una normalità essenziale per la sopravvivenza del nostro territorio.

Il Sindaco Paola Massidda