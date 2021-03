Carloforte. Progetto U Pàize: dal 16 marzo il secondo ciclo di incontri

Progetto U Pàize: dal 16 marzo il secondo ciclo di incontri, che vedrà riuniti gli operatori del turismo di Carloforte per la creazione del Piano partecipato dedicato allo sviluppo turistico sostenibile dell’isola di San Pietro.

Progetto U Pàize: Il primo ciclo di incontri, che ha visto partecipare 85 operatori, ha posto le basi per una nuova visione del territorio come destinazione turistica sostenibile e di qualità.

Da questo momento si passerà alla fase propriamente operativa del progetto e i tavoli di lavoro coinvolgeranno i protagonisti del settore nella creazione condivisa del piano.

CALENDARIO COMPLETO II SESSIONE TAVOLI DI PARTECIPAZIONE

Martedì 16 marzo

ORE 15.30 RISTORAZIONE

ORE 17.45 SETTORE ALBERGHIERO E EXTRALBERGHIERO (ESCLUSI B&B E LOCAZIONI BREVI)

Mercoledì 17 marzo

ORE 15.30 PUBBLICI ESERCIZI + ARTIGIANATO ALIMENTARE + COMMERCIO

ORE 17.45 SERVIZI TURISTICI

Giovedì 18 mar. 2021

ORE 15.30 B&B + LOCAZIONI BREVI

ORE 17.45 ASSOCIAZIONI CULTURALI

SEDE

EX ME’, in via XX Settembre 48 a Carloforte

Chiunque avesse piacere di partecipare (anche coloro che non hanno potuto prendere parte ai tavoli precedenti) potrà farlo compilando il form sul sito del progetto www.upaize.it