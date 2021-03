Cagliari: soldi per acquisto strumento a studenti Scuola Civica di Musica

Aperte le domande di contributo per l’acquisto di strumenti musicali per gli studenti della Scuola Civica di Musica di Cagliari dell’anno scolastico 2020/2021.

L’intervento, rivolto a tutti gli allievi in regola con il pagamento di frequenza, è finanziato con i fondi della Regione Autonoma della Sardegna.

Un contributo per l’acquisto di strumenti musicali per lo studio e l’esercizio personale e per le attività connesse con la DAD (didattica a distanza): la Scuola Civica di Musica di Cagliari informa che gli studenti iscritti regolarmente ai corsi 2020/2021 potranno presentare le domande per ottenere un importante ausilio utile a sostenere le spese legate alla propria formazione.

L’istituzione cittadina deputata alla formazione e crescita culturale, sociale e intellettuale della cittadinanza, recentemente internalizzata negli schemi strutturali, contabili e amministrativi dell’Amministrazione Comunale, comunica che potranno beneficiare del contributo gli allievi in regola con il pagamento della quota di frequenza della scuola.

advertisement

Il bonus (finanziato con i fondi della L.R. n° 28 del 15/10/1997 della Regione Autonoma della Sardegna) sarà concesso per l’acquisto di un solo strumento per ciascun allievo richiedente e sarà erogato allo studente maggiorenne o al genitore/tutore legale dell’allievo minorenne.

Saranno ammesse le spese per l’acquisto degli strumenti sostenute fino al 30 aprile 2021, data entro la quale dovranno pervenire inderogabilmente le domande. Quelle pervenute oltre tale data potranno essere prese in considerazione esclusivamente nel caso in cui si rendano disponibili ulteriori risorse

Il richiedente dovrà presentare domanda tramite compilazione del modulo istanza on line disponibile sul sito www.comune.cagliari.it.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria della Scuola Civica di musica nei seguenti orari:

· lun/mer/ven 15.00-19.00

· mar/giov 15.00-20.00

Via Venezia 23 (primo piano) – Cagliari

Telefono: 070 677 5630/5633

Indirizzo email: scuolacivicadimusica@comune.cagliari.it

Facebook: Scuola Civica di Musica – Cagliari