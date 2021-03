Cagliari: sequestrati a S.Elia 14.000 € di provenienza sospetta

La polizia di Cagliari ha trovato e sequestrato 14.000 € di provenienza sospetta nascosti in casa di S.Elia.

Ieri i Falchi della Squadra Mobile hanno effettuato diversi controlli in abitazioni e loro pertinenze nel quartiere di Sant’Elia.

In particolare, presso l’abitazione di un giovane di 27 anni, già noto per i suoi numerosi precedenti penali, soprattutto in materia di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, è stata rinvenuta una cospicua somma di denaro: 14.090 euro suddivisi in tre mazzette, nascoste sia in parti di arredamento della camera da letto, sia all’interno della tasca di un giubbotto.

Considerando le modalità con cui il denaro è stato suddiviso e occultato e visto che l’uomo non ha saputo fornire alcuna spiegazione sul possesso di un così ingente quantitativo di soldi, gli investigatori hanno quindi proceduto al sequestro preventivo dell’intera somma di denaro.