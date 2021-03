Cagliari. Poetto Pulito: da lunedì 15 marzo il progetto all’inclusione socio-lavorativa di persone vulnerabili

Poetto Pulito: finalizzato all’inclusione socio-lavorativa di persone vulnerabili e a rischio di discriminazione da lunedì 15 marzo in 8 raccoglieranno e differenzieranno i rifiuti abbandonati nel lungomare

Il Covid-19 non ferma “Poetto Pulito”. Da lunedì 15 marzo 2021 il progetto di innovazione sociale finalizzato all’inclusione socio-lavorativa di persone vulnerabili e a rischio di discriminazione, chiamerà all’azione 5 persone in carico al servizio sanitario per un tirocinio. Con altre 3 che svolgeranno attività di volontariato, raccoglieranno e differenzieranno i rifiuti abbandonati nel lungomare.