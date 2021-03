Cagliari: che fatica mettere a letto papà, bibliografia per il 19 marzo

Per la festa del Papà la Biblioteca Metropolitana Ragazzi di Cagliari ha realizzato un bibliografia dal titolo “Che fatica mettere a letto papà”.

Il video dei suggerimenti di lettura

Ti ricordiamo che per prendere in prestito i libri bisogna prenotare un appuntamento, per farlo chiama al nm. 0704092576

o invia una e-mail a bibliotecaragazzi@cittametropolitanacagliari.it

oppure prenota on-line tramite la pagina Appuntamenti di questo sito.

Nella pagina Novità, bibliografie e proposte di lettura della Biblioteca Ragazzi troverai anche tutte le ultime novità.