Cabras.LAVORAS: tra pochi giorni le richieste per la partecipazione ai cantieri di nuova attivazione

È stato pubblicato lo schema di avviso pubblico di selezione relativo al Programma integrato plurifondo “Lavoras – misura Cantieri nuova attivazione per l’annualità 2019”. Verranno impiegati a tempo determinato, per otto mesi, otto figure, tra le quali cinque manovali edili, due muratori qualificati e un giardiniere.

Lavoras:cantieri di nuova attivazione

“Si tratta di una misura tanto attesa in quanto permette di impiegare cittadini che hanno difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro – ha spiegato l’Assessora alle Politiche sociali, sanitarie e assistenziali Laura Celletti -, ancora di più in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo, aggravato dall’emergenza, che ha peggiorato le condizioni di vita dei tanti che hanno perso il lavoro.

È un progetto di rilievo proprio perché dà sostegno ai soggetti impiegati, rendendoli protagonisti attivi, dando loro la possibilità di rendersi utili per il proprio territorio”.

L’Avviso si rivolge ai disoccupati residenti e/o domiciliati a Cabras, iscritti al Centro per l’impiego di Oristano e che abbiano dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro (DID). Tutti i candidati dovranno essere in possesso di patente di categoria B.

Tra qualche giorno gli interessati in possesso dei requisiti potranno presentare domanda di partecipazione alla selezione, esclusivamente in modalità telematica sul portale www.sardegnalavoro.it, compilando il modulo online in tutte le sue parti. La graduatoria si baserà sulla durata della disoccupazione e sul reddito dei lavoratori ricavato dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Sarà l’ASPAL a procedere alla formazione degli elenchi dei candidati ammessi, sulla base delle autodichiarazioni prodotte in sede di domanda.

Per consentire il maggior numero di inserimenti lavorativi è stato stabilito il principio della rotazione tra i lavoratori, secondo cui hanno la precedenza in graduatoria coloro che negli ultimi ventiquattro mesi non hanno partecipato a cantieri comunali e ad altre esperienze lavorative della durata complessiva di almeno tre mesi.

“Le figure che verranno assunte avranno dei compiti ben precisi – ha dichiarato il Consigliere con delega al Decoro urbano, parchi, aree verdi e manutenzioni Carlo Carta -. Quest’anno vogliamo puntare sull’accessibilità dei luoghi e sulla riqualificazione, in particolare dei marciapiedi, in modo da agevolare la mobilità lenta e sostenibile.

I manovali e i muratori si occuperanno della rimozione delle barriere architettoniche, realizzando diverse rampe per i disabili. In alcune vie del paese – ha continuato il Consigliere Carta -, verranno rimosse dai marciapiedi le radici degli alberi, che in molti casi hanno creato danni importanti, e saranno ripristinate le aiuole tenendo conto delle loro dimensioni, in modo da lasciare lo spazio per il passaggio di carrozzine per disabili e passeggini.

Il giardiniere si occuperà della potatura e della messa a dimora di nuove piante negli spazi verdi, compresa la manutenzione e cura dei giardini scolastici”.

I soggetti ammessi nella graduatoria, verranno convocati per una prova di idoneità entro quindici giorni dalla pubblicazione della stessa. Il Comune, entro cinque giorni dalla conclusione delle prove di idoneità, provvederà a comunicare al CPI competente i nominativi dei lavoratori che sono stati assunti.

Il Servizio Informacomunità dell’Unione Costa del Sinis Terra dei Giganti è disponibile per informazioni e assistenza ai recapiti 0783-290446 – 3408628020 e presso le seguenti sedi:

Lun dalle ore 08,00 alle ore 12,00 – Cabras – Via Matteotti

Mar dalle ore 09,00 alle ore 12,00 Riola Sardo – Piazza Sardegna 2 (Biblioteca)

Mar dalle 15,00 alle 19,00 – Cabras – Via Matteotti

Mer dalle ore 09,00 alle ore 12,00 – Riola Sardo – Piazza Sardegna 2 (Biblioteca)

Gio dalle ore 09,00 alle ore 12,00 – Cabras – Via Matteotti

Ven dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e dalle 15,00 alle 19,00 – Cabras – Via Matteotti

ALLEGATI