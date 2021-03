Blind Net Pitch: iscrizioni entro 29 marzo per concept di serie tv

Chiudono il 29 marzo le iscrizioni per l’edizione 2021 di Blind Net Pitch per concept di serie televisive e lungometraggi, organizzato da Wgi e Apa blind.

Video promo dell’iniziativa al link: https://vimeo.com/523845903

Ancora per una settimana sarà quindi possibile prendere parte all’edizione 2021 di BLIND NETPITCH, l’iniziativa promossa da WGI – Writers Guild Italia, in collaborazione con APA – Associazione Produttori Audiovisivi, a sostegno dello sviluppo dell’interazione e del dialogo tra autori, sceneggiatori e produttori.

Il nuovo regolamento, vincolante per completare l’iscrizione e partecipare alle selezioni, è disponibile sui portali ufficiali dell’APA e di WGI (ai link: www.apaonline.it; www.writersguilditalia.it).

Il Blind Netpitch 2021 ha il supporto della Roma Lazio Film Commissione vede per la prima volta la collaborazione con PATAMU, in qualità di legal partner che garantirà a tutti i partecipanti la possibilità di registrare gratuitamente la propria opera sulla piattaforma. WGI e APA, inoltre, sono lieti di annunciare, per questa edizione, il prestigioso patrocinio di major player dell’industria audiovisiva come MEDIASET, MEDUSA FILM, RAI FICTION, SKY e PREMIO SOLINAS.

RAI CINEMA sarà Partner culturale dell’iniziativa.

Il 27 maggio 2021, tramite la piattaforma dedicata “Discord”, gli autori dei progetti selezionati avranno così la possibilità di accedere ad una sessione di pitch one to one, per una durata massima di 15 minuti, con i produttori che avranno aderito all’iniziativa.

Una delle principali novità di questa edizione vedrà l’anonimato dei progetti presentati, per garantire la massima trasparenza nella scelta. La sessione 2021 sarà, inoltre, dedicata per la prima volta a tutti i generi: dalle fiction seriali, ai lungometraggi, alle docuserie e ai progetti di animazione, destinati al mercato nazionale e/o internazionale. I produttori procederanno, inoltre, alla selezione attraverso due fasi preliminari all’incontro, in modo da favorire la scelta di progetti di sicuro interesse.

Maggiori informazioni ai siti: www.writersguilditalia.it; www.apaonline.it.