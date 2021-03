La pallacanestro è uno degli sport più seguiti in Italia, per cui non sorprende che molti utenti cerchino dove vedere basket in streaming. La buona notizia è che esistono diversi servizi che permettono di seguire le partite di pallacanestro della propria squadra preferita in streaming comodamente sul web, utilizzando TV, computer, tablet o smartphone.

Innanzitutto, gli utenti devono decidere se seguire il basket americano NBA o la competizione italiana LBA. A seconda della competizione scelta, infatti, sono disponibili diverse piattaforme che trasmettono le partite. Sotto è possibile leggere quali sono.

Dove vedere la NBA in streaming

Molti desiderano vedere partite di basket in streaming del campionato americano. Ecco quali sono i servizi per vedere la NBA in streaming!

Sky Sport NBA. Si tratta del canale più completo per coloro che desiderano seguire la pallacanestro americana come si può vedere dalla Sky Sport NBA programmazione, in cui sono incluse non solo le partite in diretta, ma anche programmi post-partita dedicati e commenti in italiano. Coloro che vogliono seguire le partite online possono usufruire del servizio Sky Go, accessibile da tutti gli abbonati via satellite. Nel caso in cui non ci si voglia abbonare al satellite è possibile usare Now TV, servizio di streaming completamente sul web che permette di accedere al canale Sky Sport NBA su abbonamento mensile o annuale.

NBA League Pass. La piattaforma di streaming ufficiale della NBA offre la possibilità di accedere alle partite anche agli spettatori dall’Italia abbonandosi al servizio. È possibile scegliere una sola squadra, attivando la visione delle partite solo della stessa, o l’intera lega, accedendo a tutte le partite che vengono trasmesse. Il prezzo è di 19,99 € al mese.

Dove vedere la LBA in streaming

Oltre alla NBA, anche la lega basket italiana viene seguita tantissimo. Ecco quali sono i servizi per vedere la LBA in streaming!

Rai Sport. La Rai detiene i diritti per alcune partite di LBA che vengono trasmesse sui canali Rai Sport, accessibili anche online tramite il servizio Rai Play. Importante sottolineare che all’interno di Rai Play è presente anche una funzione per vedere le repliche, ideale per coloro che si sono persi una partita in diretta. I canali Rai Sport, così come Rai Play, sono completamente gratuiti, per cui gli utenti non devono fare altro che accedere alla piattaforma e iniziare a guardare ciò che preferiscono.

Eurosport. La maggior parte delle partite della lega basket italiana LBA, vengono trasmesse da Eurosport, anche attraverso il servizio online Eurosport Player. La piattaforma è accessibile a 7,99 € al mese. Nonostante ciò, sono presenti diverse promozioni annuali che permettono di risparmiare sul pacchetto di abbonamento, accedendo a tutti i contenuti offerti.

Ricapitolando, coloro che vogliono vedere il basket in streaming, a seconda che vogliano seguire LBA o NBA, hanno a disposizione diversi servizi sia gratuiti che in abbonamento in modo da poter tifare sempre per la propria squadra del cuore e non perdersi mai i match più importanti della stagione.