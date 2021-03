Banca MPS e ANCE Sardegna meridionale sostengono il comparto edile

Banca Monte dei Paschi di Siena ed ANCE Sardegna meridionale hanno presentato nel corso di un webinar il pacchetto di misure specifiche predisposto dalla Banca per sostenere gli imprenditori associati ad ANCE Sardegna Meridionale, al fine di garantire l’accesso al Superbonus 110% e dagli altri bonus edilizi.

Le misure si inseriscono nell’ambito dell’accordo siglato tra Banca Mps e l’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), con l’obiettivo di supportare le imprese che intendano effettuare gli interventi previsti dalla normativa vigente.

L’offerta

L’offerta della Banca prevede un’apertura di credito a sostegno degli interventi che danno diritto al credito di imposta, per una durata massima di 18 mesi.

Il finanziamento potrà essere erogato a fronte dell’impegno alla cessione del credito di imposta maturato per effetto delle opere realizzate, nonché dell’apertura di un conto corrente, esente da spese, intestato all’associato.

Inoltre, BMPS offre agli associati una soluzione per l’acquisto dei crediti fiscali, attraverso la quale il cliente trasferisce alla Banca il credito d’imposta, ottenendo il pagamento del corrispettivo in via anticipata a un prezzo di acquisto concordato.

Infine, BMPS mette a disposizione dei soci Ance un panel di Advisor altamente specializzati nelle attività di asseverazione tecnico-amministrativa – la cui individuazione è rimessa alla piena discrezione del cliente – e la consulenza di EY per i servizi di natura fiscale richiesti dalla normativa, con l’assistenza di call center specialistici e una piattaforma di supporto nelle fasi di raccolta documentale e nel processo di certificazione e cessione del credito.

Le dichiarazioni

“La ripresa dell’attività edilizia sarà fondamentale per consentire al sistema economico della Sardegna di resistere e risollevarsi dalla pesantissima crisi determinata dall’emergenza Covid-19. Per questo salutiamo con soddisfazione la conclusione dell’accordo tra Banca Mps ed ANCE. Un accordo – spiega la Presidente della Sezione Costruttori Edili di Confindustria Sardegna Meridionale (ANCE Sardegna Meridionale), Simona Pellegrini – che, anche nella nostra regione, rappresenterà un importante strumento a disposizione degli Imprenditori Associati, supportandoli efficacemente nella non semplice azione finalizzata al recupero e qualificazione del patrimonio edilizio, al risparmio energetico e alla tutela dell’ambiente e della salute dei cittadini. Gli uffici della Sezione Costruttori Edili di Confindustria Sardegna Meridionale restano per questo come sempre a disposizione degli imprenditori e dei cittadini per ogni informazione o chiarimento circa l’applicazione della normativa sul Superbonus 110% e sugli altri bonus edilizi”.

“Banca MPS, storicamente vicina alle esigenze del sistema imprenditoriale, intende offrire un pacchetto di misure pensate per il comparto edile e dedicate alla rigenerazione degli immobili – spiega Dimitri Bianchini, general manager Area Territoriale Centro e Sardegna di BMps – al fine di supportare gli imprenditori sardi in un momento storico di grave difficoltà e incertezza. Attraverso questa collaborazione la Banca mira a promuovere un vero e proprio recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e supportando al contempo lo sviluppo dell’economia locale, da sempre prerogativa fondamentale per la nostra realtà”.

Con 10 filiali nel territorio sardo, 3 centri specialistici competenti per zona e una rete di Advisor di comprovata esperienza, la Banca offre piena disponibilità e assistenza a tutti i suoi clienti. Per cercare la filiale più vicina a cui rivolgersi e per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito https://www.mps.it/contatti/filiali-atm.html.