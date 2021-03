Autocross: 27-28 marzo prima gara coi campioni HP Casarin e Visentini

E’ iniziato il conto alla rovescia per il primo atto del Campionato Italiano Velocità su Terra 2021 in programma in questo week end (27-28 marzo) sulla nuova pista di Gattinara (VC).

Al via della gara di apertura del massimo campionato della specialità, HP Sport RRT schiera il campione italiano della Superbuggy e terzo nell’europeo CEZ-FIA il padovano Davide Casarin e Stefano Visentini da Latina, campione italiano e vice campione europeo CEZ-FIA nella Buggy, con il chiaro intento di bissare il doppio successo tricolore anche in questa stagione.

In casa HP Sport RRT c’è grande ottimismo:

“I nostri piloti durante la pausa invernale si sono preparati al meglio, siamo certi che anche in questa stagione sapranno dare il massimo, l’obiettivo e quello di fare bene anche quest’anno”.

Il campionato 2021 si articola su sette appuntamenti e si presenta con la novità di un montepremi finale di 10.000,00 euro equamente suddiviso per ogni gruppo. Le sette gare in calendario sono: 28 marzo: Gattinara (Vc); 18 aprile: Val d’Enza (Re); 2 maggio: Vighizzolo d’Este (Pd); 22 maggio: Maggiora Arena (No); 12 giugno: Latina; 17 ottobre: Autocross dell’Adriatico (Ra); 14 novembre: Tandalò (SS).

Tornando alla gara di apertura del Tricolore 2021 a Gattinara il programma tutto racchiuso domenica 28 marzo prevede le prove libere (8.30-9.30) 5 minuti per ogni gruppo, subito dopo le qualifiche fino alle 10:30. Dalle 11:30 il via alla prima delle tre manche previste. Alle 14:30 le semifinali, seguite dalle finali e la premiazione.