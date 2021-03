Arrivi in Sardegna, il M5S scrive a Speranza e Gelmini

“Occorre che il Governo intervenga per vietare lo spostamento delle persone da Regioni sottoposte a restrizioni maggiori verso Regioni in cui vigono restrizioni minori, consentendolo esclusivamente per i motivi di cui all’articolo 2 del DPCM 2 marzo 2021 (comprovate esigenze lavorative, motivi di lavoro o di salute). Occorre escludere, in altre parole, la possibilità di spostarsi unicamente per recarsi nelle seconde case, salvo aver obbligatoriamente e preventivamente documentato al vettore la negatività al Covid-19”.

A chiederlo sono parlamentari sardi del Movimento 5 Stelle Mario Perantoni, Paola Deiana, Lucia Scanu, Nardo Marino, Elvira Evangelista, Luciano Cadeddu ed Ettore Licheri che hanno scritto una lettera alla Ministra per gli affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, e al Ministro della Salute, Roberto Speranza.

I controlli anticovid-19, totalmente inefficaci, per i turisti sbarcati in Sardegna sono al centro della preoccupazione dei pentastellasti:

“Apprendiamo da notizie di stampa che numerosissime persone giunte sull’Isola nei giorni scorsi pare abbiano facilmente eluso le disposizioni previste dall’ordinanza regionale n. 5 del 5 marzo scorso”.

advertisement

“Ciò si è potuto verificare, a quanto pare, non solo per l’inefficienza del sistema dei controlli – sottolineano i parlamentari – ma anche per l’impossibilità palese da parte dell’amministrazione regionale di verificare l’adempimento delle disposizioni di cui all’articolo 4 della suddetta dell’ordinanza e renderle, quindi, effettive”.

Alla luce di ciò, al fine di tutelare la salute dei sardi, per Perantoni, Deiana, Scanu, Marino, Evangelista, Cadeddu e Licheri:

“è assolutamente necessario un intervento immediato da parte del Governo”.

“Da oltre un anno – concludono i pentastellati – il Paese sta lottando con tutte le sue forze per sconfiggere la pandemia, tutelando con ogni mezzo la salute dei cittadini e non è quindi accettabile che la salute e la sicurezza dei sardi venga in questo modo di nuovo gravemente compromessa”.