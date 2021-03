Aperitivo in cultura, “Il Lago dei Cigni”

Il Liceo Musicale e Coreutico “Giuditta Pasta” di Como celebra il nuovo anno con un ricco calendario di appuntamenti virtuali. Venerdì 26 marzo torna l’Aperitivo in Cultura, iniziativa che sta riscuotendo un grande successo e che vedrà ancora una volta protagonista Antonio Desiderio.

Il manager di eventi di opera lirica e balletto presso i teatri più importanti del mondo, dal San Carlo di Napoli fino al Bolshoi di Mosca, questa settimana illustrerà e racconterà uno dei titoli più importanti del repertorio classico “Il Lago dei Cigni” con il quale è stato reduce di enorme successo in tutta la Cina nel 2019.

Dopo il successo dell’evento dedicato a “Lo Schiaccianoci“, del secondo evento dedicato a “La Sylphide” ed il terzo a “Giselle” un nuovo grande evento culturale dunque per i ragazzi del liceo comasco e non solo. Antonio Desiderio illustrerà la struttura dei principali balletti di repertorio dal punto di vista musicale e descrittivo dell’azione in scena. Insieme alla direttrice Roberta Di Febo e alla Docente di Storia della Danza Ambra Lo Turco, verrà analizzata la struttura dei Balletti Bianchi, illustrando Il Lago dei Cigni.

Grande ospite con la sua testimonianza personale sul titolo Marianna Suriano, solista del Teatro dell’Opera di Roma. L’incontro avverrà sulla piattaforma Zoom.

Il Liceo Musicale e Coreutico “Giuditta Pasta” istituito a Como nel 2013, è un punto di riferimento sulla scena, essendo uno dei pochi Licei riconosciuto dal Ministero con entrambe le sezioni: una dedicata alla Musica ed una dedicata alla Danza.

Info su www.liceomusicalecoreutico.it .

Il Liceo Musicale e Coreutico Giuditta Pasta, strettamente connesso all’Accademia Giuditta Pasta, è unico nella provincia di Como ed è il terzo liceo coreutico attivo in tutta la Regione Lombardia.

È stato istituito nell’anno scolastico 2013/2014 in base alla riforma dei Licei e vede uno stretto rapporto di collaborazione con l’Accademia Nazionale di Danza di Roma e con il Conservatorio di Como.