Annunci Borsa Lavoro: le domande per gli annunci sono digitali.

Annunci Borsa Lavoro. Per partecipare è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione borsa lavoro e cliccare sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

www.sardegnalavoro.it/borsa-lavoro.

DORGALI

A Dorgali si cercano 1 muratore e manovale. Si offre contratto a tempo indeterminato.

MOGORO

A Mogoro si cercano 1 infermiere e 3 operatori socio sanitari. Si offre contratto a tempo indeterminato.

SERRAMANNA

A Serramanna si cerca 1 ragioniere contabile. Si offre contratto a tempo determinato.

TERRALBA

A Terralba si cercano 1 acconciatore e 1 commesso di vendita. Si offre contratto a tempo determinato.

CAGLIARI

A Cagliari si cerca 1 analista di business. Si offre contratto a tempo determinato.

TEMPIO PAUSANIA

A Tempio Pausania si cerca 1 ragioniere. Si offre contratto a tempo determinato.

MONASTIR

A Monastir si cerca 1 agente di vendita. Si offre contratto di lavoro autonomo.

DECIMOPUTZU

A Decimoputzu si cercano 1 agricoltore e 1 conducente trattori agricoli. Si offre contratto a tempo determinato.

IGLESIAS

A Iglesias si cercano 2 addetti alle bonifiche. Si offre contratto a tempo determinato.

ELMAS

A Elmas si cerca 1 impiegato amministrativo. Si offre contratto a tempo indeterminato.

TORTOLI’

A Tortolì si cercano 1 tirocinante commesso e 1 tirocinante commesso di banco.

NUORO

A Nuoro si cercano 1 termoidraulico e 1 assistente alla vendita. Si offre contratto a tempo determinato.

FONNI

A Fonni si cerca 1 educatore professionale. Si offre contratto a tempo determinato.

ABBASANTA

Ad Abbasanta si cercano 4 facchini, 1 addetto alla gestione magazzini e 2 autotrasportatori. Si offre contratto a tempo determinato.

CASTIADAS

A Castiadas si cercano 5 commis ai piani, 2 camerieri di sala, 5 aiuto camerieri di ristorante. Si offre contratto a tempo determinato.

NUORO

A Nuoro si cerca 1 cuoco pasticcere. Si offre contratto a tempo determinato.

PULA

A Pula si cercano 2 pastai artigianali. Si offre contratto a tempo determinato.

GERGEI

A Gergei si cercano 1 cameriere di sala, 1 governante ai piani. Si offre contratto a tempo determinato.

SAN TEODORO

A San Teodoro si cercano 7 camerieri di albergo, 5 facchini, 1 lavapiatti, 1 guardarobiere. Si offre contratto a tempo determinato.

CAGLIARI

A Cagliari si cercano 3 cuochi di imprese per la ristorazione collettiva. Si offre contratto a tempo determinato.

PALAU

A Palau si cercano 2 cuochi capi partita, 6 assistenti bagnanti, 10 camerieri di albergo. Si offre contratto a tempo determinato.

AGLIENTU

Ad Aglientu si cercano 2 cuochi capi partita, 6 assistenti bagnanti, 10 camerieri di albergo. Si offre contratto a tempo determinato.

ARZACHENA

Ad Arzachena si cercano 7 cuochi capi partita, 6 assistenti bagnanti, 10 camerieri di albergo. Si offre contratto a tempo determinato.

STINTINO

A Stintino si cercano 4 economi di albergo, 2 cuochi capi partita, 6 assistenti bagnanti, 10 camerieri di albergo, 2 tecnici audio, 3 imprenditori o responsabili di piccola azienda per attività di intrattenimento, 5 maitre d’hotel, 6 governanti in esercizi alberghieri. Si offre contratto a tempo determinato.

DORGALI

A Dorgali si cercano 1 economo di albergo, 7 cuochi capi partita, 6 assistenti bagnanti, 10 camerieri di albergo, 1 tecnico audio, 1 imprenditore o responsabile di piccola azienda per attività di intrattenimento, 1 maitre d’hotel, 1 governante in esercizi alberghieri, 1 banconiere di bar, 2 baristi, 1 addetto alla reception negli alberghi, 2 aiuto camerieri ai piani, 1 cameriere di sala. Si offre contratto a tempo determinato.

LANUSEI

A Lanusei si cercano 2 fisioterapisti. Si offre contratto a tempo determinato.

ALA’ DEI SARDI

Ad Alà dei Sardi si cerca 1 infermiere. Si offre contratto a tempo indeterminato.

SASSARI

A Sassari si cerca 1 tecnico meccanico e 1 elettricista. Si offrono, rispettivamente, un contratto a tempo indeterminato e un contratto a tempo determinato.

OLBIA

A Olbia si cercano 1 perito elettrotecnico e 1 ragioniere contabile. Si offrono, rispettivamente, un contratto a tempo determinato e un contratto a tempo indeterminato.

ELMAS

A Elmas si cercano 2 elettrotecnici. Si offre contratto a tempo indeterminato.

JERZU

A Jerzu si cerca 1 barista. Si offre contratto a tempo determinato.

CANTIERI COMUNALI

Le domande per i cantieri e per gli avviamenti nelle pubbliche amministrazioni (art. 16) sono digitali. Per fare domanda è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione cittadini, cantieri comunali o art. 16.

Link: www.sardegnalavoro.it/servizi-on-line/per-i-cittadini/cantieri-comunali

CHIARAMONTI

Il comune di Chiaramonti assume per il cantiere 2 muratori con patente B. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 31 marzo. Info nel CPI di Castelsardo.

SANTA MARIA COGHINAS

Il comune di Santa Maria Coghinas assume per il cantiere 1 muratore, 2 manovali edili. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 31 marzo. Info nel CPI di Castelsardo.

BUDONI

Il comune di Budoni assume per il cantiere 10 braccianti agricoli. Il contratto sarà a tempo determinato, part-time. Domande fino al 29 marzo. Info nel CPI di Olbia.

VILLA VERDE

Il comune di Villa Verde assume per il cantiere 1 bracciante agricolo. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 31 marzo. Info nel CPI di Ales.

RUINAS

Il comune di Ruinas assume per il cantiere 1 muratore in mattoni. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande fino al 31 marzo. Info nel CPI di Ales.

BORONEDDU

Il comune di Boroneddu assume per il cantiere 1 muratore in mattoni. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 24 marzo. Info nel CPI di Ghilarza.

SARDARA

Il comune di Sardara assume per il cantiere 4 muratori, 3 manovali edili. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande fino al 30 marzo. Info nel CPI di San Gavino Monreale.

ITTIREDDU

Il comune di Ittireddu assume per il cantiere 1 manovale/personale non qualificato dell’edilizia civile e professione assimilata. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 30 marzo. Info nel CPI di Ozieri.

BARATILI SAN PIETRO

Il comune di Baratili San Pietro assume per il cantiere 2 impiegati amministrativi. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 29 marzo. Info nel CPI di Oristano.

LAERRU

Il comune di Laerru assume per il cantiere 1 muratore, 2 manovali edili. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 29 marzo. Info nel CPI di Castelsardo.

ORISTANO

L’Università di Sassari – Dipartimento di Agraria, Azienda didattica “A. Milella”, a San Quirico, Oristano – assume con selezione articolo 16, 1 potatore. Il contratto sarà a tempo determinato. Domande dal 7 al 16 aprile. Info nel CPI di Oristano.

OLMEDO

Il comune di Olmedo assume per il cantiere 2 muratori, 2 giardinieri, 1 manovale edile. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 26 marzo. Info nel CPI di Alghero.

DECIMOMANNU

Il comune di Decimomannu assume per il cantiere 2 impiegati amministrativi, 1 impiegato tecnico/geometra, 7 operai. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 22 marzo. Info nel CPI di Assemini.

GIAVE

Il comune di Giave assume per il cantiere 1 manovale edile. Il contratto sarà per 8 mesi. Domande fino al 26 marzo. Info nel CPI di Bonorva.

BORTIGALI

Il comune di Bortigali assume per il cantiere 2 addetti alla manutenzione del verde. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 26 marzo. Info nel CPI di Macomer.

LULA

Il comune di Lula assume per il cantiere 2 muratori. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 26 marzo. Info nel CPI di Siniscola.

NURRI

Il comune di Nurri assume per il cantiere i profili di 3 guardafuoco. Il contratto sarà per 6 mesi. Domande fino al 19 marzo. Info nel CPI di Isili.

TURRI

Il comune di Turri assume per il cantiere 1 assistente amministrativo. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 19 marzo. Info nel CPI di Sanluri.

PAULI ARBAREI

Il comune di Pauli Arbarei assume per il cantiere 1 impiegato tecnico/geometra capo cantiere, 1 muratore, 21 addetti alla manutenzione del verde. Il contratto sarà per 6 mesi (geometra e muratore) e per 1 mese (addetti alla manutenzione del verde). Domande fino al 19 marzo. Info nel CPI di Sanluri.

BULTEI

Il comune di Bultei assume per il cantiere 2 manovali edili. Il contratto sarà a tempo determinato, per 8 mesi. Domande fino al 26 marzo. Info nel CPI di Ozieri.

Sono state pubblicate le seguenti graduatorie:

Cantiere comunale Villanova Truschedu. Info nel CPI di Oristano

Cantiere comune Siris. Info nel CPI di Mogoro

Cantiere comunale Baressa. Info nel CPI di Mogoro

Cantiere comune Nulvi. Info nel CPI di Castelsardo

Cantiere comunale Mores. Info nel CPI di Ozieri

Cantiere comune Santu Lussurgiu. Info nel CPI di Cuglieri

Cantiere comunale San Sperate. Info nel CPI di Assemini

Cantiere comune Donori. Info nel CPI di Quartu Sant’Elena

Cantiere comunale Pau. Info nel CPI di Ales

Cantiere comune Monserrato. Info nel CPI di Cagliari

Cantiere comunale Siamanna. Info nel CPI di Oristano

Cantiere comune Alghero. Info nel CPI di Alghero

Cantiere comunale Luras. Info nel CPI di Tempio Pausania

Cantiere comune Bidonì. Info nel CPI di Ghilarza

Sono stati approvati i seguenti elenchi provvisori:

Cantiere comunale Ploaghe. Info nel CPI di Sassari

Cantiere comune Esterzili. Info nel CPI di Isili

Cantiere comunale Illorai. Info nel CPI di Ozieri

Cantiere comune San Teodoro. Info nel CPI di Olbia

Cantiere comunale Silanus. Info nel CPI di Macomer

Cantiere comune Castelsardo. Info nel CPI di Castelsardo

Cantiere comunale Ortueri. Info nel CPI di Sorgono

Cantiere comune Sorgono. Info nel CPI di Sorgono

Cantiere comunale Florinas. Info nel CPI di Sassari

Cantiere comune Armungia. Info nel CPI di Muravera

Cantiere comunale Villaspeciosa. Info nel CPI di Assemini

Cantiere comune Sanluri. Info nel CPI di Sanluri

Cantiere comunale Villasor. Info nel CPI di Assemini

Cantiere comune Santa Giusta. Info nel CPI di Oristano

Avviamento a selezione Comune Musei. Info nel CPI di Iglesias

Cantiere comunale Viddalba. Info nel CPI di Castelsardo

LEGGE 68

PORTO TORRES. 1 operaio generico

Un’azienda cerca per la sede di Porto Torres 1 operaio generico iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Sassari, Alghero, Bono, Bonorva, Castelsardo, Ozieri e Porto Torres. Il contratto sarà a tempo determinato, per 7 mesi. Domande dal 24 marzo al 2 aprile. Info nel CPI di appartenenza.

OLBIA. 1 addetto alle operazioni ausiliarie di vendita

Un’azienda cerca per la sede di Olbia 1 addetto alle operazioni ausiliarie di vendita iscritto alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo determinato, per 6 mesi. Domande dal 22 al 31 marzo. Info nel CPI di appartenenza.

Sono state pubblicate le seguenti graduatorie

Elenco ammessi 3 Addetti movimentazione merci/facchino per azienda Quartu Sant’Elena. Info nel CPI di Cagliari.

I SEMINARI OLINE DEI CPI

Per info e iscrizioni è necessario mandare una email al proprio CPI indicando nome e cognome, data di nascita, titolo e data del seminario.

CPI di ALGHERO aspal.cpialghero@regione.sardegna.it

Resto al Sud, 26 marzo ore 10.00

CPI di CAGLIARI (i seminari sono riservati ai domiciliati a Cagliari e Monserrato) cpicagliari.seminari@aspalsardegna.it

Cercare lavoro in tempo di Covid (parte 2)-Strategie e informazioni per passare dal curriculum all’azione nell’era digitale ( accesso riservato a chi ha frequentato la parte 1), 24 marzo ore 10.00

Come passare dall’idea al progetto d’impresa- Informazioni e strumenti per progettare con il Business Model Canvas, 25 marzo ore 10.00

Resto al Sud: Informazioni sull’incentivo per la creazione d’impresa rivolto a persone tra i 18 e i 55 anni, 26 marzo ore 10.00

Orientarsi al Programma Garanzia Giovani- Una guida alle opportunità del Programma rivolto ai giovani under 35, 31 marzo ore 10.00

CPI di ISILI ( aspal.cpiisili@regione.sardegna.it)

Lavoro è un lavoro: strumenti per la ricerca attiva, 22 marzo ore 10.00

I tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo: istruzioni per l’uso, 25 marzo ore 10.00

CPI di NUORO (cpinuoro.seminari@regione.sardegna.it)

L’offerta formativa: catalogo regionale e Cpia, 22 marzo ore 10.00

Elevator pitch: come presentarsi e descrivere le proprie competenze professionali efficacemente in due minuti, 22 marzo ore 10.00

Reddito di Cittadinanza: Il Centro per l’impiego: istruzioni per l’uso, 23 marzo ore 10.00

Fare impresa con resto al sud, 24 marzo ore 10.00

Gli annunci su Borsa lavoro come attività di preselezione dei CPI: come candidarsi, 24 marzo ore 16.00

Legge 68/99: Preselezioni e avviamenti a selezione: modalità di partecipazione, 30 marzo ore 16

CPI di OLBIA (cpiolbia.seminari@regione.sardegna.it)

Borsa Lavoro: come compilare il cv e inviare le candidature, 24 marzo ore 10.00

Il programma Garanzia giovani: opportunità di formazione e lavoro, 26 marzo ore 10.00

I cantieri comunali: come presentare la candidatura on line, 29 marzo ore 10.00

Strumenti di inserimento al lavoro: i Tirocini Aspal, 31 marzo ore 10.00

CPI di QUARTU (aspal.cpiquartusantelena@regione.sardegna.it)

C.V.: Principali regole ed errori da evitare per un C.V. vincente, 23 marzo ore 10.00

Dall’ufficio collocamento al CPI: l’evoluzione dei Servizi Pubblici in Sardegna, identità e ruolo dei CPI nell’attuale contesto, 25 marzo ore 10.00

Borsa lavoro: come aderire agli avviamenti on line ai cantieri comunali e art. 16 e/o candidarsi per selezioni aziende private, 26 marzo ore 10.00

CPI di SASSARI (aspal.cpisassarii@regione.sardegna.it)

BorsaLavoro: guida partecipata all’uso, 16 marzo ore 11.00

Programma Garanzia Giovani: opportunità e metodi di ricerca attiva del lavoro, 25 marzo ore 10.00

BorsaLavoro: guida partecipata all’uso, 26 marzo ore 11.00

CPI di SENORBÌ (aspal.cpisenorbi@regione.sardegna.it)

Cantieri comunali e art.16: come presentare la propria candidatura on line, 23 marzo ore 11.00

Legge 68 Disabilità e lavoro: opportunità di inserimento lavorativo, 24 marzo ore 11.00

I Tirocini formativi di inserimento e reinserimento lavorativo, 26 marzo ore 11.00

Fare impresa, 30 marzo ore 11.00

La web reputation nella ricerca del lavoro, 31 marzo ore 11.00

CPI di SINISCOLA (aspal.cpisiniscola@regione.sardegna.it)

Mettersi in proprio: Opportunità per l’auto imprenditorialità, 15 marzo ore 10.00

Mettersi in proprio: Come elaborare e redigere un progetto, 19 marzo ore 10.00

Centro per l’Impiego e il Cittadino digitale: Nuove modalità e strumenti per fruire dei Servizi, 22 marzo ore 10.00

Borsa lavoro: come pubblicare il CV e candidarsi con un clic, 26 marzo ore 11.30