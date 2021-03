Al porto di Arbatax partiti i controlli sui viaggiatori questa mattina. Controlli e test ai 25 viaggiatori in arrivo, nessuno positivo covid.

I controlli sono avvenuti nel solco delle previsioni di sicurezza anti-Covid. E ciò in base alle disposizioni contenute nell’Ordinanza del Presidente della Regione Christian Solinas per tutte le persone in arrivo nell’Isola.

È un primo bilancio quello che emerge dall’attività portata avanti dal personale della ASSL di Lanusei, nello scalo portuale ogliastrino. In questa stagione ad Arbatax giunge la tratta Tirrenia il giovedì e il sabato mattina.

Il Commissario Straordinario dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei, Ugo Stochino, ha espresso soddisfazione. «Trattandosi ancora di poche corse – spiega Stochino – siamo perfettamente in grado di controllare e monitorare gli arrivi. Tuttavia, essendo la Sardegna unica “zona bianca” tra le regioni italiane, dobbiamo prepararci anche a un’eventuale aumento di passeggeri e arrivi. Ecco perché ci stiamo già attivando per un ulteriore potenziamento dei controlli nel porto di Arbatax».

Attualmente i passeggeri che sbarcano ad Arbatax e sono in grado di esibire un certificato di negatività al Covid, hanno una corsia preferenziale e possono proseguire il loro viaggio, come anche quelli vaccinati che esibiscano certificato.

L’equipe dell’ASSL di Lanusei accoglie tutti i passeggeri e li sottopone al test rapido. Qualora un passeggero dovesse risultare positivo, l’interessato viene sottoposto a tampone molecolare e sottoposto a quarantena fiduciaria in attesa dell’esito del tampone dal Laboratorio Covid di Nuoro.