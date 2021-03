A Sorso al via i vaccini per gli over 85. A partire da mercoledì 17 marzo 2021, presso gli ambulatori della Casa della Salute in via Dessì, prenderà avvio la campagna vaccinale per la somministrazione del vaccino anti-Covid agli assistiti nati prima del 15 marzo 1936 (over 85) residenti nel Comune di Sorso.

Gli over ottantacinquenni saranno sottoposti alla somministrazione del vaccino Pfizer-Biontech COVID-19. Nei prossimi giorni saranno preventivamente contattati telefonicamente dagli operatori preposti. Avranno così tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di vaccinazione.

Potranno quindi fissare gli appuntamenti all’interno del seguente calendario:

mercoledì pomeriggio, dalle ore 15:30 alle ore 19:00

giovedì pomeriggio, dalle ore 15:30 alle ore 19:00

venerdì mattina, dalle ore 9:30 alle ore 13:00

venerdì pomeriggio, dalle ore 15:30 alle ore 19:00

Al fine di rendere più agili e celeri le vaccinazioni e di ridurre i tempi di attesa si consiglia di recarsi presso gli ambulatori per sottoporsi alla vaccinazione avendo con sé già compilati il Modulo di consenso e la Scheda anamnestica allegati all’avviso che sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Sorso.

Gli stessi moduli in formato cartaceo saranno reperibili a partire dalla mattinata di lunedì 15 marzo anche:

presso i locali della Casa della Salute in via Dessì,

gli uffici comunali in Piazza Garibaldi

gli ambulatori del proprio medico di famiglia

Per eventuali dubbi nella compilazione della Scheda Anamnestica i medici di famiglia sono comunque a disposizione, anche telefonicamente, per fornire il supporto ai propri assistiti.

Agli assistiti impossibilitati a spostarsi per raggiungere i locali della Casa della Salute il vaccino sarà somministrato in una successiva fase direttamente a domicilio dal personale sanitario dell’ATS