A Sassari, Ossi e Muros provvedimenti nei confronti di esercizi commerciali per inosservanza al Dpcm 02 marzo 2021

Ieri sera, a Sassari, Ossi e Muros, nel corso di un servizio coordinato finalizzato al controllo delle misure di contenimento per il covid-19 organizzato dalla locale compagnia, sono stati contravvenzionati: il titolare di un bar di Ossi (SS), e due titolari di rispettivi bar di Muros, tutti per aver permesso la consumazione di bevande oltre l’orario consentito dal Dpcm 02 marzo 2021; un cittadino del bangladesh titolare di un esercizio commerciale di vendita di oggettistica a Sassari, per la violazione di alcune norme (assenza di dispositivi per l’igienizzazione) del Dpcm del 3 novembre 2020; la titolare di un bar di Sassari per aver consentito la consumazione al tavolo a piu’ di 4 persone non conviventi; quattro persone per non aver fatto uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi diversi dalle private abitazioni come previsto dal Dpcm del 03 novembre 2020. Nel complesso sono state controllate 71 persone e 15 attività commerciali.

stanotte, ad olbia (ss) in via barbagia, i militari della sezione radiomobile, al termine di accertamenti scaturiti da una richiesta di intervento pervenuta sull’ utenza 112, hanno rintracciato e arrestato: un 52enne, originario di sassuolo(mo) ma residente ad olbia, disoccupato, poiché mediante la rottura della vetrata si e’ introdotto all’interno del supermercato “simply”, impossessandosi di alcune bottiglie di liquori del valore di 90 euro circa.

nella tarda serata di ieri a castelsardo (ss), i militari della stazione carabinieri hanno proceduto al controllo di un’auto condotta da un sassarese di 33 anni, durante il quale è emerso che trasportava prodotti caseari per circa 44 kg senza le prescritte condizioni di temperatura, acquistati presso una societa’ di capaccio (sa) e destinati a vari centri delle province di sassari ed oristano. su richiesta dei militari è intervenuto sul posto personale del centro veterinario dell’asl di sassari che, previa campionatura, ha constatato che la temperatura dei prodotti trasportati era superiore a quella consentita. i generi alimentari – per un importo pari ad € 1.300,00 circa – sono stati sottoposti a sequestro. il conducente e’ stato sanzionato insieme al proprietario del mezzo, che è risultato essere il committente dell’acquisto dei formaggi.