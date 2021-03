4 consigli per arredare la tua casa vacanze al mare

Hai deciso di acquistare una casa vacanze al mare o ne possiedi già una ma vuoi sistemarla, in modo da poterla affittare con maggior facilità?

L’errore che in molti commettono è proprio quello di trascurare l’arredamento delle seconde case, anche quando vengono proposte ai turisti. In tanti pensano infatti che non valga la pena investire del denaro per rendere più bella la casa in cui non si vive, eppure si tratta di uno sbaglio enorme. L’occhio vuole la sua parte e quando si prenota la propria vacanza, si è portati a scegliere la casa che si presenta meglio anche dal punto di vista dell’arredamento e dell’accoglienza. Per questo è importantissimo curare i dettagli: è ormai dimostrato che le residenze in cui nulla è lasciato al caso sono anche quelle più gettonate.

Personalmente, da quando ho deciso di sistemare la villetta che ho al mare non ho più avuto difficoltà nel trovare persone interessate ad affittarla per le vacanze. Ecco allora alcuni consigli per rendere la tua casa più bella ed accogliente senza spendere una fortuna.

#1 Valorizza gli spazi esterni

Se la tua casa vacanze ha degli spazi esterni, parti da questi e cerca di valorizzarli al massimo perché durante l’estate gli ospiti amano pranzare e rilassarsi in giardino o in un patio. Io ad esempio ho acquistato una jacuzzi ad un ottimo prezzo qui e devo dire che da quando l’ho installata il numero dei turisti interessati alla mia casa è aumentato a dismisura. Apportando questo miglioramento, che io considero una vera e propria chicca, ho potuto anche chiedere un canone d’affitto più alto e sono rientrata nella spesa in pochi mesi. Non lasciarti intimorire dai costi dunque: ci sono portali online davvero convenienti al giorno d’oggi e riesci ad ammortizzarli in breve tempo se rendi la tua casa più appetibile.

#2 Rinnova o sistema il bagno

La stanza da bagno è molto importante e gli ospiti generalmente prestano una grande attenzione a questo ambiente quando si trovano a scegliere una casa vacanze. Per tale motivo, ti consiglio di rinnovare eventuali sanitari ormai vecchi e rovinati perché potrebbero far storcere il naso ad alcuni potenziali affittuari. Attenzione anche alla doccia: quelle prive di box, che sono dotate solamente di una tenda, non sono per nulla apprezzate dai vacanzieri perché decisamente scomode.

#3 Evita soprammobili ed oggetti di valore

Per quanto riguarda i complementi d’arredo, conviene sempre curare molto i dettagli perché sono questi che fanno la differenza tra una casa vacanze accogliente ed una trascurata. Attenzione però agli oggetti di troppo valore, perché quando si affitta un appartamento è sempre meglio tutelarsi: purtroppo non ci si può mai fidare completamente degli ospiti e non tutti sono corretti. Per evitare spiacevoli sorprese, meglio optare per soprammobili di scarso valore ma comunque gradevoli, che aggiungano un tocco di stile in più alla casa.

#4 Controlla che gli impianti siano a norma

Per evitare di andare incontro a problemi, controlla che l’impianto elettrico e quello idrico siano a norma ed in buono stato. Questo anche per prevenire incidenti che potrebbero rivelarsi molto costosi.