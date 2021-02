Zona bianca grande risultato, commenta Giagoni , capogruppo in Consiglio Regionale del Gruppo Lega Salvini Sardegna, che dichiara:

“La Sardegna è la prima Regione d’Italia a passare in zona bianca.

Gli sforzi di questi mesi hanno garantito un gran risultato. Auspichiamo possa essere il punto di partenza per una seria e concreta ripresa della nostra economia!

Ovviamente tutto questo non sarebbe stato possibile senza l’immenso senso di responsabilità dimostrato dai cittadini sardi.

Costoro in mezzo a mille difficoltà hanno reagito nel migliore dei modi rispettando le regole e agendo per il bene della collettività.

Una nota di merito va, certamente, all’Assessore della sanità, Mario Nieddu, e al Presidente della Regione, Cristian Solinas. Loro, superando sterili polemiche e accuse infarcite esclusivamente da attacchi prettamente politici, hanno messo in campo le migliori azioni volte a contrastare l’ulteriore diffusione del virus sul territorio regionale.

Questo risultato non va inteso come un liberi tutti. Non dobbiamo abbassare la guardia, ma essere in grado di mantenerla alta.

Sono necessari i controlli negli ingressi, come è necessario vaccinare l’intera popolazione in tempi rapidi.

In ogni caso si tratta del primo segnale che insieme si può e si deve ritornare a vivere serenamente!”

L’ordinanza, la quinta, del ministro della salute Roberto Speranza, tiene dietro ad altre 4 che hanno ad oggetto: