Videosorveglianza del Comune di Tortolì

Avviati i lavori per l’installazione del nuovo impianto di videosorveglianza del Comune.

Un innovativo sistema dotato di 33 telecamere nei punti sensibili della cittadina.

Sono partiti nei giorni scorsi gli interventi per l’installazione del nuovo impianto di videosorveglianza del Comune. Un innovativo sistema che prevede 33 telecamere, di cui 4 a lettura targa, per il monitoraggio completo delle vie di accesso alla città (da Bari Sardo, Lanusei, Lotzorai, Baunei e Girasole), e con punti di ripresa all’ingresso al porto di Arbatax, alle vie cittadine, presso il Municipio e le strutture comunali, le scuole, il campo sportivo.

advertisement

Il nuovo impianto frutto di un progetto – presentato dal Comune e valutato positivamente dalla Prefettura di Nuoro che ha supportato le attività di stesura sotto il profilo della conformità alla normativa vigente e alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica -, è reso possibile grazie a un finanziamento regionale di 150 mila euro.

Un contributo importante e necessario per innovare la rete dei servizi e garantire un’adeguata copertura dei punti sensibili negli spazi pubblici e fuori dal contesto urbano. Una volta concluso, il Comune entrerà così a far parte di un progetto innovativo, un sistema molto avanzato sul piano tecnologico a livello regionale in un quadro di coordinamento con le centrali delle forze di polizia.

Un progetto fortemente voluto e tra gli obiettivi della Maggioranza, fondamentale sia in materia di sicurezza per il cittadino, che per le attività e i beni. Nonché un utile strumento per prevenire e contrastare l’illegalità.