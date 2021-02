Il Presidente facente funzioni della Calabria, Antonino Spirlì, ha incontrato, oggi, presso la Cittadella della Regione Calabria, a Catanzaro, Ornella Cuzzupi, nella sua duplice veste di Segretario Nazionale UGL Scuola e Segretario Regionale Calabria.

L’incontro, tenutosi in un clima disteso, ha consentito ai due esponenti di analizzare in modo specifico le problematiche relative alla pandemia da covid19 e i risvolti che tale situazione comporta nell’ambito regionale.

Condividendo la preoccupazione per quanto si sta registrando negli ultimi giorni, il Presidente Spirlì ha convenuto con il Segretario Cuzzupi, sulla necessità di una decisa accelerazione relativa alle procedure per la somministrazione dei vaccini.

Su tale aspetto, Ornella Cuzzupi ha ribadito come l’esigenza di mettere in sicurezza tutto il personale addetto al comparto scolastico sia un elemento di primaria importanza per l’intero tessuto sociale e per le ricadute su di esso.

Lo stesso Segretario ha sottolineato come sarebbe auspicabile approfittare della chiusura di taluni istituti scolastici per farne centri idonei alla somministrazione dei vaccini al personale scolastico, cosa questa che renderebbe più snelle e veloci le procedure che, in campo nazionale, già presentano numerosi rallentamenti.

Il Presidente Spirlì, ritenendo di estremo interesse la proposta e convenendo sulla fattibilità della stessa, si è impegnato a verificarne la realizzazione registrando, tra l’altro, come comune intendimento, la volontà di limitare quanto più possibile la chiusura degli Istituti .

Tale prospettiva, consentirebbe – secondo Spirlì e Cuzzupi – d’imprimere una decisa frenata ai contagi, cosa che favorirebbe anche la ripresa delle attività economiche che al momento soffrono di una pesantissima crisi.

Sia Cuzzupi che Spirlì, nel ritenere l’incontro costruttivo e propositivo, hanno convenuto di rivedersi a breve per una nuova analisi congiunta relativa agli sviluppi delle varie situazioni.