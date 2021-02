Tortolì: bandiere a mezz’asta in Municipio in memoria attentato in Congo

Bandiere a mezz’asta in Municipio a Tortolì per la commemorazione dell’attentato in Congo.

Il comune aderisce all’iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri in segno di lutto per la tragica scomparsa dell’ambasciatore italiano Attanasio e del carabiniere Iacovacci.

Bandiere a mezz’asta oggi in Municipio per le vittime del brutale agguato avvenuto ieri in Congo, dove hanno perso la vita mentre erano impegnati in una missione umanitaria, l’ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere della sua scorta, Vittorio Iacovacci, e l’autista che li accompagnava Mustapha Milambo.