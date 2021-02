TikTokAntigone, incontro su Facebook

Transitor2020/2021, TikTokAntigone V edizione.



Ancora un appuntamento per il festival TRANSISTOR, il progetto dedicato ai giovani e ai nuovi linguaggi che il Cada Die Teatro organizza in collaborazione con l’associazione Cultarch. TIKTOKANTIGONE, Disobbedienza e nuove tecnologie è il titolo dell’incontro/conferenza che si terrà giovedì 25 febbraio, in modalità on line, in diretta sulla pagina Facebook di Cada Die, alle 17.30, con protagonista Carlo Infante, changemaker, esperto di performing media e fondatore di Urban Experience (Roma).

Coordina Francesca Pani, attrice di Cada Die, con la partecipazione del gruppo “Cuori di panna smontata” della Scuola di Arti Sceniche La Vetreria.

Infante ha diretto festival come “Scenari dell’Immateriale” ed è autore di trasmissioni su Radio 1, Radio 3 e di programmi tv come “MediaMente” su Rai Scuola e “Salva con nome” su Rai News 24. Autore di saggi come “Imparare giocando” (Bollati Boringhieri, 2000), “Performing Media 1.1. Politica e poetica delle reti” (Memori, 2006) e di moltissimi articoli per testate nazionali, è stato fondatore di “Stati Generali dell’Innovazione”, consigliere del MIUR, fa parte del comitato scientifico di Symbola ed è co-creatore di RiavviaItalia.it, la piattaforma che per prima ha raccolto idee per il riavvio del Paese dopo il reset pandemico. Ha curato per la Treccani il lemma Culture Digitali e altri correlati, opera nell’ambito dell’innovazione sociale con azioni di resilienza urbana come i walkabout, esplorazioni partecipate “radionomadi”.

Nuove generazioni – Disobbedienza è il sottotitolo e filo conduttore di Transistor 20/21, TikTokAntigone l’asse portante, in gioco uno dei social media, TikTok, oggi più in sintonia con i linguaggi adottati dai giovani, utilizzato in modo costruttivo e intelligente, al servizio del mito greco di Antigone, focus del festival.

L’eroina dell’omonima tragedia di Sofocle, figlia del rapporto incestuoso fra Edipo, re di Tebe, e sua madre Giocasta, è diventata il simbolo del lavoro svolto con Mauro Mou, direttore artistico di Transistor, dai ragazzi del gruppo “Cuori di panna smontata” della Scuola di Arti Sceniche La Vetreria.