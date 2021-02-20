Tempio Pausania. Convocazione Consiglio Comunale per giovedì 25/02/2021

Convocazione Consiglio Comunale per giovedì 25/02/2021 alle ore 09,00.
Il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria e urgente, presso la sala consiliare, 2° piano del Palazzo Comunale in P.zza Gallura, per la trattazione del seguente ordine del giorno:
INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZEadvertisement
- SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE. ART. 2 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
- SURROGA COMPONENTE COMMISSIONI CONSILIARI.
- RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 11 DEL 02/02/2021 AVENTE AD OGGETTO “ZONA ECONOMICA SPECIALE DI CUI AL D.L. 20/06/2017 N. 91 CONVERTITO IN LEGGE 3/08/2017 N. 123 E DEL DPCM 25/01/2018 N.12. PROPOSTA DELLA GIUNTA AL CONSIGLIO COMUNALE”
- MOBILITAZIONE DEGLI ENTI LOCALI DELLA SARDEGNA E ATTIVAZIONI DI AZIONI CONTRO L’IPOTESI DI STOCCAGGIO DI SCORIE NUCLEARI, ANCHE IN FORMA PROVVISORIA, NEI COMUNI DEL TERRITORIO DELLA SARDEGNA.
- APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITÀ IN ATTUAZIONE DELL’ARMONIZZAZIONE DEGLI SCHEMI E DEI SISTEMI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011.
- VARIANTE AL PDIF VIGENTE E AL PUC ADOTTATO, PER MODIFICHE ARTICOLI DELLE NTA INERENTI LE ZONE G-SERVIZI GENERALI, RINAGGIU E PISCHINACCIA, E PER L’AMPLIAMENTO DELLA ZONA G DI RINAGGIU, PROPRIETÀ COMUNALE. ADOZIONE
- APPROVAZIONE DEFINITIVA VARIANTE AL COMPARTO 88 DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DI TEMPIO PER RETTIFICA SAGOME E CUBATURA
- AUTORIZZAZIONE ALIENAZIONE PARTE COMPENDIO RINAGGIU
La sala consiliare sarà allestita in modo tale da garantire la distanza di un metro tra i consiglieri e il personale amministrativo essenziale per la circostanza e, data l’esiguità degli spazi non sarà consentito l’accesso al pubblico.