Tempio Pausania. Convocazione Consiglio Comunale per giovedì 25/02/2021

Di
La Redazione
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Convocazione Consiglio Comunale per giovedì 
Convocazione Consiglio Comunale per giovedì 25/02/2021

Convocazione Consiglio Comunale per giovedì  25/02/2021 alle ore 09,00.

Il Consiglio Comunale è convocato  in seduta straordinaria e urgente, presso la sala consiliare, 2° piano del Palazzo Comunale in P.zza Gallura, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

  1. INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE

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  2. SURROGA CONSIGLIERE COMUNALE. ART. 2 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
  3. SURROGA COMPONENTE COMMISSIONI CONSILIARI.
  4. RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 11 DEL 02/02/2021 AVENTE AD OGGETTO “ZONA ECONOMICA SPECIALE DI CUI AL D.L. 20/06/2017 N. 91 CONVERTITO IN LEGGE 3/08/2017 N. 123 E DEL DPCM 25/01/2018 N.12. PROPOSTA DELLA GIUNTA AL CONSIGLIO COMUNALE”
  5. MOBILITAZIONE DEGLI ENTI LOCALI DELLA SARDEGNA E ATTIVAZIONI DI AZIONI CONTRO L’IPOTESI DI STOCCAGGIO DI SCORIE NUCLEARI, ANCHE IN FORMA PROVVISORIA, NEI COMUNI DEL TERRITORIO DELLA SARDEGNA.
  6. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITÀ IN ATTUAZIONE DELL’ARMONIZZAZIONE DEGLI SCHEMI E DEI SISTEMI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011.
  7. VARIANTE AL PDIF VIGENTE E AL PUC ADOTTATO, PER MODIFICHE ARTICOLI DELLE NTA INERENTI LE ZONE G-SERVIZI GENERALI, RINAGGIU E PISCHINACCIA, E PER L’AMPLIAMENTO DELLA ZONA G DI RINAGGIU, PROPRIETÀ COMUNALE. ADOZIONE
  8. APPROVAZIONE DEFINITIVA VARIANTE AL COMPARTO 88 DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DI TEMPIO PER RETTIFICA SAGOME E CUBATURA
  9. AUTORIZZAZIONE ALIENAZIONE PARTE COMPENDIO RINAGGIU

 

La sala consiliare sarà allestita in modo tale da garantire la distanza di un metro tra i consiglieri e il personale amministrativo essenziale per la circostanza e, data l’esiguità degli spazi non sarà consentito l’accesso al pubblico.

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