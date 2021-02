Tecnocasa, Sardegna: cresce affitto per uso abitativo

Analisi socio-demografica di Tecncasa delle locazioni in Sardegna.

Cresce la percentuale di chi sceglie l’affitto per uso abitativo.

L’analisi condotta dall’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa sui contratti di locazione stipulati attraverso le agenzie Tecnocasa e Tecnorete nel primo semestre 2020 in Sardegna, evidenzia che nella maggioranza dei casi si opta per l’affitto per scelta abitativa (73%), il 26,2% del campione lo sceglie per motivi di lavoro e solo lo 0,8% lo fa per motivi di studio. Rispetto al pari periodo del 2019 si segnala un ribasso delle componenti legate al lavoro ed allo studio che un anno fa si attestavano rispettivamente al 39,8% ed al 2,2%.

Il contratto di locazione più utilizzato è quello a canone libero da 4 anni più 4 (56,6%), seguito dai contratti a carattere transitorio (26,2%) ed infine dai contratti a canone concordato (17,2%). In crescita la percentuale di contratti a canone concordato che nel primo semestre del 2019 si fermava all’8,7%.

Il taglio più affittato è il bilocale (38,1%), seguito a poca distanza dal trilocale che costituisce il 33,3% delle preferenze.

Gli inquilini sono coppie o coppie con figli nel 56,9% dei casi, mentre sono single nel 43,1% dei casi.

L’analisi demografica di coloro che prendono casa in affitto ha evidenziato che in regione il 32,5% ha un’età compresa tra 18 e 34 anni.