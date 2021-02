Sondaggi: Fratelli d’Italia boom: Giorgia Meloni vicina al Pd. Draghi super.

La Lega resta il primo partito nei sondaggi, con il 23,9% dei voti. Il partito di Matteo Salvini è sostanzialmente stabile in questa settimana che ha visto la formazione del governo Draghi: il Carroccio guadagna lo 0,1% secondo il sondaggio realizzato dall’istituto Tecnè per l’agenzia Dire, dal nome Monitor Italia.

Sondaggi, Pd scende: Zingaretti poco sopra al 19%

Scende il Pd. Non tantissimo, ma per il Partito Democratico sono due decimi e ora i Dem sono più vicini al 19% che al 20%: per la precisione i sondaggi li danno al 19,2%.

Sondaggi, Fratelli d’Italia vola: Giorgia Meloni avvicina il Partito Democratico. M5S male

Fratelli d’Italia va molto bene. Giorgia Meloni all’opposizione cresce: +0,4% ora Fdi è al 17,3% e ha meno di due punti di distacco dal Pd (che invece è a quasi 5 punti dalla Lega di Salvini). Il Movimento 5 Stelle va molto male secondo i sondaggi di Monitor Italia: M5S cala di mezzo punto percentuale e si ferma al 13,2%.

Sondaggi, Forza Italia super: Silvio Berlusconi al 10,6%

Vola Forza Italia: il partito di Silvio Berlusconi sale al 10,6% (+0,1%) ora M5S non è più lontanissimo dagli azzurri.. Azione di Calenda è al 3,4%, mentre La Sinistra al 3% e Italia Viva al 2,8%. Tutti sostanzialmente stabili. Discorso simile per +Europa (2,1%) e Verdi (1,6%).

Sondaggi, Draghi davanti a Giorgia Meloni e Giuseppe Conte

Tra i politici Draghi gode del gradimento del 61% degli elettori secondo questi sondaggi. Al secondo posto c’è Giorgia Meloni al 38,8%, in crescita dell’1% nell’ultima settimana. Giuseppe Conte è al 34,4% (-0,6%). Sale Matteo Salvini, al 32,8%, vola Silvio Berlusconi (+1,6%) che tocca il 26%. Poi Nicola Zingaretti al 23%, Emma Bonino al 21,5%, Carlo Calenda al 17,4%, Matteo Renzi all’11,7% e Vito Crimi al 9,1%.