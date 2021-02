Somma Vesuviana. I controlli nelle piazze della città

Russo: “In corso controlli in città, anche per verificare il rispetto delle norme relative agli orari di chiusura. Inoltre stiamo vigilando affinché tutto sia in regola. Erano giunte segnalazioni di possibili feste per bambini e dunque stiamo passando al setaccio il territorio per verificare queste segnalazioni”.

Di Sarno: “Chiedo ai cittadini il rispetto delle norme. Ricordo che oggi nuovamente le piazze resteranno chiuse e pattugliate. Non abbiamo ancora vinto la sfida!!”.

Oggi chiusura della centrale Piazza Vittorio Emanuele III e di Piazza Mia Martini.

Pattugliamento operato dal Corpo dei Vigili Urbani e dalle Guardie di Polizia Giudiziaria dell’AISA con il coordinamento dell’Assessore alla Polizia Municipale, Sergio D’Avino.

“Stiamo tenendo alta l’attenzione sul rispetto delle norme, anche in questi minuti con continui pattugliamenti. Erano giunte, da parte di cittadini, segnalazioni di possibili feste per bambini in ludoteche. Ricordo che sono vietate! Dunque in queste ore stiamo intensificando i controlli e stiamo verificando queste segnalazioni. Controlli costanti anche presso i bar e locali per verificare il rispetto delle norme, in quanto alcune volte può capitare che chiudano le saracinesche e continuino ugualmente le attività. Dall’Unità di Crisi della Regione Campania è arrivata la comunicazione che anche in Campania per un positivo su quattro si tratta di variante inglese. Dunque stiamo intensificando i controlli. Oggi chiusura delle piazze in seguito all’ordinanza sindacale ed abbiamo più volte dovuto invitare i cittadini a mettere la mascherina e a non fermarsi in piazza”. Lo ha affermato Claudio Russo, Comandante dei Vigili Urbani di Somma Vesuviana, comune del napoletano.

E fino alle ore 24 pattugliamento di Piazza Vittorio Emanuele III e Piazza Mia Martini, grazie anche alla collaborazione delle Guardie di Polizia Giudiziaria dell’AISA.

Dalle ore 22 e fino alle ore 5 divieto di circolazione. Inoltre fino al 20 Febbraio chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private. Permane il divieto di riunioni al chiuso e all’aperto.

Pattugliamenti, controllo del territorio grazie al piano d’azione messo in campo dall’Assessore alla Polizia Municipale Sergio D’Avino, al fine di evitare gli assembramenti.

“Siamo in piena pandemia e pensiamo alle feste?? In serata continueremo a verificare queste segnalazioni e a tenere alta l’attenzione. Non è il momento di fare le feste, cari concittadini!! Chiedo a tutti i cittadini il rispetto delle norme. Non serve fare i furbi. In questo momento stiamo chiedendo ai ragazzi un grande sacrificio ed allora diamo il buon esempio noi adulti. Per strada possiamo passeggiare ma con la mascherina – ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana – oggi nelle piazze di Somma Vesuviana non possiamo sostare ma solo transitare. Ricordo anche che non possiamo tenere riunioni e feste sia al chiuso che all’aperto. Siamo alle prese con le varianti del Covid.

A Somma Vesuviana oggi abbiamo registrato altri 6 nuovi casi ed attualmente abbiamo 155 positivi attivi, di cui 4 ricoverati in ospedale e 228 persone ancora in sorveglianza sanitaria”.

Oggi, dunque, a Somma Vesuviana nuovamente chiuse Piazza Vittorio Emanuele III e di Piazza Mia Martini, con il pattugliamento coordinato dal Corpo di Polizia Municipale e la partecipazione anche delle Guardie di Polizia Giudiziaria dell’AISA.