Somma Vesuviana: Covid-19 miete una giovane vittima

“Il virus ritorna a uccidere anche a Somma Vesuviana dove registriamo la diciannovesima vittima. Questa volta si tratta di una persona in giovane età. Il mio è un appello al senso di responsabilità comune. Nei bar e in tutte le altre attività di ristorazione, negli ambienti di lavoro, si rispettino le norme! L’ordinanza vieta riunioni all’aperto e al chiuso e questo varrà anche per la Domenica di Carnevale. Non escludo altri provvedimenti. Un virus che circola tra i bambini. È di ieri la notizia di ben 6 nuovi casi nella platea scolastica delle medie”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.

“I dati di ieri sono molto importanti: 185 positivi attivi, di cui 5 ricoverati in ospedale, 26 nuovi positivi in 24 ore, 231 persone in sorveglianza sanitaria. Sto valutando nuove azioni”.