Siniscola, deferimenti e sanzioni

Deferimenti e sanzioni Covid a Siniscola.

I Carabinieri della Compagnia di Siniscola, all’esito di mirati controlli finalizzati al rispetto della normativa anti-covid, hanno denunciato in stato di libertà Z.S., di Galtellì classe ‘93, e C.P., di Loculi cl. ’62, sorpresi ciascuno in possesso di un coltello di circa 11 cm. Nel corso del medesimo servizio tra i comuni di Irgoli, Loculi e Onifai sono state contestate 7 sanzioni alla normativa anticovid nei confronti di altrettanti individui non rispettosi dell’orario di coprifuoco.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, durante un servizio perlustrativo, hanno denunciato in stato di libertà G.G.N., di Mamoiada, cl.69, sorpreso in Budoni (SS) alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore al consentito. Ritirata la patente ed eseguito il fermo amministrativo del veicolo. Nella medesima notte hanno denunciato in stato di libertà e sanzionato amministrativamente C.F. di San Teodoro, cl.80, il quale versava in uno stato di evidente ubriachezza e rivolgeva insulti verso i militari operanti. Nei confronti di entrambi sono state contestate anche le sanzioni “anti-covid”.