Settimo San Pietro. Piani personalizzati di sostegno ai sensi della L. 162/1998 – Anno 2021

Piani personalizzati di sostegno ai sensi della L. 162/1998 – Anno 2021.

Piani personalizzati di sostegno: Il responsabile dell’Area Socio-Culturale, in attuazione alla D.G.R. 64/18 del 18/12/2020 e in esecuzione della propria Determinazione n.184 del 05/02/2021, rende noto che è stato disposto l’avvio dei nuovi piani.

I piani personalizzati di nuova attivazione avranno decorrenza dal 1 maggio 2021.

Potranno presentare domanda, fino al giorno 31/03/2021, le persone con certificazione della disabilità, di cui all’art. 3 comma 3 della L. 104/1992 (riconoscimento dello stato di handicap grave), posseduta entro e non oltre il 31 marzo 2021 o coloro che abbiano effettuato la visita entro tale data (31.03.2021) ma la cui certificazione definitiva sia stata rilasciata successivamente alla stessa.

Le domande di ammissione (Allegato A), indirizzate al Responsabile dell’Area Socio-Culturale del Comune di Settimo San Pietro, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo Comunale, entro il giorno 31/03/2021, corredate della seguente documentazione:

Copia del verbale di riconoscimento dello stato di handicap grave, di cui all’art. 3 comma 3 della L. 104/92; Copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente e/o del destinatario del piano; Scheda salute (Allegato B) che dovrà essere compilata a cura del Medico di Medicina Generale o Medico di struttura pubblica o Medico convenzionato; Certificazione ISEE 2021 per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria non residenziali; Per i tutori o amministratori di sostegno: fotocopia del decreto di nomina in corso di validità; Autocertificazione degli emolumenti percepiti nell’anno 2020 dal beneficiario del piano individualizzato (Allegato D); Eventuale certificazione sanitaria attestante che la disabilità è congenita o sopraggiunta entro il 35° anno di età; Eventuale certificazione comprovante la presenza di particolari situazioni di disagio di cui al punto 7 della domanda di ammissione; Scelta delle modalità di erogazione del rimborso spese (Allegato F).

Per informazioni è possibile rivolgersi presso gli Uffici di Servizio Sociale ai seguenti contatti:

Severina Dedoni 070/7691247 – email sociale1@comune.settimosanpietro.ca.it

Francesca Taccori 070/7691246 – email sociale2@comune.settimosanpietro.ca.it

Documenti allegati

