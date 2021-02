Servizio Civile in Acli Cagliari:

Un incontro virtuale e interattivo durante il quale saranno illustrati tutti i progetti attivati dalle Acli di Cagliari per tutto il Sud Sardegna. L’appuntamento è per le 18:00 di giovedì 4 febbraio sul canale Facebook AcliCagliari per la diretta, libera e aperta a tutti, dedicata a coloro che sono interessati a presentare domanda per uno dei 36 posti messi a disposizione per il Servizio Civile Universale per il 2021.

Durante l’incontro, al quale prenderanno parte il Presidente di Acli Cagliari, Giacomo Carta, e la responsabile del Servizio Civile Acli Cagliari, Fabiola Nucifora, sarà possibile porre domande ai relatori e saranno date indicazioni precise sulle modalità di presentazione delle istanze di partecipazione sul portale domandaonline.serviziocivile.it entro le ore 14 del prossimo 15 febbraio.

Le schede dei singoli progetti sono disponibili sul portale aclicagliari.it e su acli.it

Per maggiori informazioni è possibile inoltre contattare la segreteria Acli Cagliari al numero 07043039 o inviando una e-mail a acliprovincialicagliari@gmail.com