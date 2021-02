Sassari. Perantoni (M5S), Archeologia: i Giganti tornino a Cabras, bravo Franceschini

Perantoni (M5S), Archeologia: i Giganti tornino a Cabras, bravo Franceschini

“Ho molto apprezzato il gesto del ministro Franceschini che oggi, subito dopo il giuramento per il nuovo governo, ha avuto il primo pensiero per la Sardegna, per ribadire che la destinazione naturale dello straordinario valore del complesso scultoreo di Mont’e Prama è Cabras.

Sollecitiamo un dialogo costante e proDicuo con le autorità locali per un pieno e virtuoso impiego dei fondi messi a disposizione dal MIBACT per la valorizzazione dei Giganti”. Così Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia della Camera e deputato M5S.