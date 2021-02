All’alba dello scorso 28 dicembre i carabinieri della sezione operativa del nucleo operativo radiomobile di compagnia di Sassari hanno eseguito due fermi di indiziato di delitto nei confronti di Dragan Hadzovic e Massimiliano Sejdovic, bosniaci di 45 e 24 anni, per il reato di furto aggravato.

I due sono stati ritenuti responsabili del furto di circa 4000 euro di gioielli presso la gioielleria “Giannella” di Trinità D’Agultu, commesso proprio nella notte tra il 27 ed il 28 dicembre.

I militari, nel corso di una perquisizione domiciliare, avevano rinvenuto i preziosi rubati con ancora le targhette dei prezzi apposte su di essi, due mole con cui erano state divelte le inferriate, targhe di autovetture rubate, oltre a tracce, sugli abiti dei fermati, di schiuma poliuretanica, che era stata utilizzata per disattivare l’allarme dell’esercizio commerciale.

Oltre ai gioielli di “Giannella”, nell’abitazione dei due fermati sono stati rinvenuti ulteriori gioielli, ritenuti presumibilmente oggetto di altri furti perpetrati dal sodalizio criminale.

Questi gioielli non sono ancora stati depositati presso l’ufficio corpi di reato del tribunale di tempio e sono tuttora custoditi presso il comando provinciale dei carabinieri di Sassari, in modo che coloro che avessero patito un furto di gioielli nei mesi scorsi possano eventualmente individuare il maltolto tra i beni sequestrati. In questo caso, possono recarsi presso la caserma di via Rockefeller – con la denuncia di furto presentata all’epoca, in cui siano stati ben riportati i dettagli dei gioielli rubati – e procedere al riconoscimento ed al recupero del bene.